Megrendítő, amit Schmuck Andor egyik legjobb barátja, Nyári Károly mondott: Vasárnap találkoztak volna…

Sokkoló hír járta körbe a magyar sajtót hétfő délután: meghalt Schmuck Andor. A Tisztelet Társaságának elnöke korábban A Nagy Duettben jelentette be, súlyos betegséggel küzd, azóta pedig rendre hírt adott állapotáról és a vizsgálati eredményekről. Úgy tűnt, tőle megszokott derűvel viseli a betegséget, és gyógyulni vágyott. Aztán lesújtó hírek érkeztek. A Bors elsők között szólaltatta meg jó barátját, Nyári Károly többszörösen kitüntetett jazz-zongorista, énekes, dalszerzőt.

Schmuck Andor halála a legjobb barátait is váratlanul érte (Fotó: MW archív)

Schmuck Andor betegsége mindenkit megrázott

Schmuck Andort az egész ország a szívébe zárta, Nyári Károly is jó barátja volt...

„Talán a legközelebbi” – fogalmazott megtörten az elismert zenész, aki múlt héten találkozott is a közéleti személyiséggel, sőt, vasárnapra is programot szerveztek, ám ez nem valósulhatott meg…

„Nagyon letaglózott az egész. Csütörtökön még együtt voltunk egy rendezvényen. Csináltunk az időseknek egy nagyon szép kis rendezvényt” – mesélte lapunknak Nyári Károly.

Telefonáltam még vele szombaton is, megbeszéltük, hogy vasárnap találkozunk. Teljesen jó kedélyállapotban volt. Nem is láttam, hogy mi fog történni…

„Vasárnap hívtam is a megbeszélt időpontban, de ki volt kapcsolva a telefonja. Ami nagyon furcsa, mert sosem szokta kikapcsolni. Az SMS-ekre sem válaszolt, még ma reggel is hívtam, és ki volt kapcsolva…” – fogalmazott.

Schmuck Andor A Nagy Duettben a kiesésükkor beszélt a betegségéről, s bár a részletekről nem nyilatkozott később, a barátai azért tudtak róla, mi zajlik a háttérben.

„A barátainak beszélt róla, igen. Küzdött a betegséggel, és reménykedett, hogy meg fog gyógyulni. De aztán, hogy ez hirtelen most hogy történt, ezt nem is értem. Egyik napról a másikra…”

Nyári Károly megtörtén beszélt Schmuck Andorról (Fotó: Vaskó Tamás)

Nyári Károly viheti tovább Schmuck Andor küldetését

A jótékonyság Schmuck Andor számára létkérdés volt, csakúgy mint Nyári Károlynak, közös projektjeik is voltak, többek között koncertélményt adtak az időseknek.

„Nem is tudok múlt időben beszélni róla. Csak azt tudom mondani, hogy fantasztikus ember, aki mindig csak adott. Nemcsak az időseknek, hanem a barátoknak, ismerősöknek. Mikor elkezdődött a betegsége, többször mondta, hogy engem alkalmasnak találna arra, hogy ha bármi történne vele, akkor tovább vigyem a tevékenységét, küldetését” – árulta el még Nyári Károly, aki szeretne eleget tenni ennek a kérésnek.