"Elkezdtem egy anonim csoportba járni" - őszintén beszélt küzdelméről Szabó Győző

A színművész nem titkolta, hogy a nap végén lecsúszik nála egy-két pohár ital. Bár drogfüggősége legyőzése érdekében is rengeteg küzdelmen ment keresztül Szabó Győző, azt alkoholt most elmondása szerint kontroll alatt tartja, és még anonim csoportba is jár.

Szabó Győző mindig is a végletek embere volt, ezt ő maga sem tagadja. A színművész Hevesi Tamás podcastjában szólalt meg, őszintén beszélt az alkohollal való kapcsolatáról. Szabó Győző nem titkolózik a problémát illetően

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin Olyan típus vagyok, aki folyton keres és csinál valamit, nagyon kevés nyugvópont van az életemben, és ez még mindig így van. - vallotta be a színész, aki ezt az adrenalin-bombát keresve fordult extrém sportokhoz, drogokhoz, most pedig az alkoholhoz. A színész nyíltan beszél arról, hogyan cserélődtek le a szerek az évek során, miután felköltözött Budapestre. Volt a kokain, volt a speed, az LSD, sorolhatnám, mennyi cucc, majd jött az opiát, ami egy euforikus megnyugvást adott a testemnek. Egy darabig jó is volt, csak miután az ember már rászokik, legyőzik a drogok, akkor már mindjárt más lesz. Annak ellenére, hogy tudta, a fék a folyamatosan pörgő életében nem lehet egy szer, az alkohol mára a hétköznapjai része lett. Az őszinteség megint ugyanúgy él, és élni fog, amíg élek... Most viszont ugyanez a helyzet, ha úgy tetszik az alkohollal. Nekem minden este kell valamilyen nyugtató, legyen az egy pohár bor, legyen az egy pohár sör, legyen az két pohár bor, vagy két üveg sör, vagy egy rum, bármi... Tisztában van azzal, hogy ez több egyszerű szokásnál, épp ezért keresett segítséget. Elkezdtem egy anonim csoportba járni, mert vállalom. Itt van megint az, hogy függőség vagy nem függőség? A színész a csoporton belül olyan emberekkel találkozott, akik sokkal rosszabb sorsúak, mint ő, ennek ellenére nyugodtan elmondhatta problémáit előítéletek nélkül. Győző hangsúlyozta, bár sokan nem veszik észre, manapság már mindenki függő valamilyen formában, ez egy globális szintű probléma lett. Elmondása szerint nem kell a szó hallatán szerekre gondolni, hiszen már a mobiltelefonok is okozhatnak addikciót. Győző bevallotta, hogy a szerekkel való kapcsolata csupán a kíváncsisággal kezdődött, szüksége volt egyfajta megnyugvásra. A napi fogyasztás mellett szokott tartani pár hetes tisztítókúrákat is annak érdekében, hogy miden az irányítása alatt maradjon, így nem érzi azt, hogy baj lenne.