Együtt mutatkozott Orosz Barbi és ritkán látott férje - Fotó

Orosz Barbara, a Mokka egykori népszerű műsorvezetője, nemrég egy különleges pillanatot osztott meg Instagram-oldalán: egy romantikus sétát férjével, Florral, a francia partokon. Bár a férfi alakja csak az árnyékban tűnik fel, a gesztus egyértelmű: a házaspár kézenfogva sétál a tengerparton. A háttérben a francia tengerparti város, Soorts-Hossegor festői tája látható, miközben Barbi családjával, köztük apósával és férjével élvezi a nyári pihenést.

Orosz Barbara férje diplomata révén titokzatos férfi (Fotó: hot! magazin)

Orosz Barbara házassága már két éve tart

A pár 2023 márciusában titokban házasodott össze, és bár közös otthont vásároltak a Balatonnál, jelenleg távkapcsolatban élnek. Flor diplomataként dolgozik, és hároméves kiküldetésen van, amely még két évig tart. Barbara elmondása szerint a házasságuk erős és harmonikus maradt, annak ellenére, hogy ritkán találkoznak, legfeljebb havonta-kéthavonta. A műsorvezető úgy véli, hogy a távkapcsolat erősíti a kapcsolatukat, mivel mindketten értékelik az együtt töltött időt.

Miért nem mutatja meg magát Flor?

Orosz Barbara eddig ritkán osztott meg közös fotókat férjével, ami felvetette a kérdést, miért titkolóznak ennyire. A legutóbbi, közvéleményt alaposan megosztó képen Barbi és Flor egy csókolózós pillanatot örökítettek meg, amely nagy visszhangot keltett a közösségi médiában. A műsorvezető korábban elárulta, hogy a férje nem szeret szerepelni a nyilvánosság előtt, és tiszteletben tartja ezt a kívánságát. Kíváncsiak várjuk, vajon a mostani romantikus "árnyékfotó" is kiveri-e a biztosítékot a követőknél.

Orosz Barbara imádja Franciaországot

Orosz Barbara a videók és képek alapján nem sokat foglalkozik az emberek véleményével, amint írja, remekül érzi magát férje hazájában:

„Ezt az energiát imádom... Az óceán erejét... csak úgy dübörög... Mennyi embernek ad boldogságot a puszta létezésével...” – olvasható az Instagramján.

„Na jó.. számomra ez a fészek az Éden..Ha ezentúl minden nyarunkat itt töltjük a hangos francia családunkkal, most aláírom, hogy részemről ok! A kerten azért sokat kell melózni, hogy ilyen idilli legyen, de Flor a hősöm imád a legnagyobb hőségben is a növényekkel bíbelődni.. én meg csak csodálom” – írta egy másik posztja alá a Tűsarok egykori háziasszonya.