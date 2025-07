Rácáfolt az előítéletekre a Next Top Model Hungary sztárja: bebizonyította, hogy a modellek cseppet sem buták!

A Next Top Model Hungary 2024-es évadában tűnt fel Jávori Lili is, aki a mindennapokban táncosként tevékenykedik. A fiatal lány a modellkedéssel a műsor óta már csak szabadúszóként foglalkozik, hiszen a tánc az első szerelme, a kettő együtt pedig nagyon nehéz. Ráadásul mindemellett egyetemre is jár, most szerezte meg az első diplomáját, de már a másodikra készül.

A Next Top Model Hungary Lilije a második diplomájára készül, Spanyolországban tanulna legszívesebben (Fotó: TV2)

Ahogy a legtöbb modell, úgy a Next Top Model Hungary Jávori Lilije is szembesült már azzal, hogy a csinos lányokkal szemben gyakran előítéletesek, és butának hiszik őket, de a táncos erre tökéletes ellenpélda.

„Most diplomáztam, és jelentkeztem a mesterképzésre is, úgyhogy jelenleg arra várok, hogy kiderüljön, felvesznek-e. Bár azt még nem tudom biztosan, hogy beiratkozok-e vagy sem, viszont ha igen, akkor lesz lehetőségem kihasználni a Pannónia programot, amivel kimehetek külföldre fél évre” – kezdte Lili.

Spanyolországba például kimennék szívesen, mert voltunk már ott a párommal, és nagyon megtetszett nekünk. Együtt kezdtünk el gondolkozni azon, hogy tök jó lenne ezt kipróbálni, ráadásul szívesen megnézném, hogy milyen ott a táncos kultúra. Szerintem fél év alatt lehetne tök jó kapcsolatokat építeni, azután pedig eldönthetjük, melyik úton megyünk tovább

– mesélte a terveit.

Jávori Lili párja Budai Dávid, a BSW zenésze, de ezt is feladná szerelme kedvéért (Fotó: Instagram)

A Next Top Model Hungary sztárja egyetemen tanítana

Jávori Lili táncosként a külföldi tanulás lehetősége mellett azért is kezdene bele a mesterképzésbe, hogy bebiztosítsa a jövőjét.

Amit ez a szak adna az, hogy a felsőoktatásban taníthatnék, amit szeretnék is, csak jelenleg azt érzem, hogy Magyarországon nincs annyira kultúrája a táncnak, emiatt félek mindent erre feltenni. De ez szerintem változni fog, csak most érzem ezt. Amiatt ugyanis különösen jó lenne, hogy ha aktívan befejezem a táncot, akkor is foglalkozhatnék ezzel. De szeretnék több lábon állni

– árulta el Lili.

„Valószínűleg arra billen majd a mérleg nyelve, hogy beiratkozom, de ha mégsem, akkor valószínűleg dolgoznék. Persze ez csak egy B opció, az elsődleges terv az, hogy megcsinálom. A másik lehetőség, hogy elkezdek egy olyan szakmát kitanulni a táncon kívül, amit civilként is tudok csinálni. Bár egyelőre fogalmam sincs, hogy mi legyen az” – tette hozzá.