Tisztázta a félreértést új kapcsolatáról a Next Top Model Hungary sztárja

Jávori Lili a Next Top Model Hungary versenyzői közül az egyik legnagyobb közönségkedvenc volt, így talán érthető, hogy azóta is sokan nyomon követik az életét. Lili pedig egyáltalán nem unatkozik, hiszen az egyetem mellett rengeteget dolgozik és igyekszik saját projekteket is szervezni. És ha mindez nem lenne elég, néhány hónapja a szerelem is rátalált, ám nem teljesen úgy, mint, ahogy azt sokan hiszik. A táncos most lapunknak tisztázta a félreértést és mesélt is a kapcsolatáról.

A Next Top Model Hungary szereplője, Jávori Lili nyár végén rántotta le a leplet új szerelméről, most kiderült, milyen a kapcsolatuk Fotó: Instagram

Jávori Lili párja a BSW zenekar egyik zenésze, Budai Dávid. Kapcsolatukat nem sokkal annak a klipnek a megjelenése után hozták nyilvánosságra, amiben a profi táncos is szerepel, így sokan azt hitték, a forgatáson ismerték meg egymást. Ám ez nem teljesen igaz, Lili most el is mesélte, hogyan történt valójában:

Szeretném tisztázni a félreértéseket, mert amiatt, hogy a Lidokain című dal klipjében benne voltam sokan azt hiszik, hogy ott ismertük meg egymást. De igazából ez ettől független volt, csak elkezdtünk beszélgetni és azzal majdnem egy időben teljesen véletlenül megkeresett Matyi is, hogy szerepeljek a klipben.

– Nagyon gyorsan történt az egész, és a forgatások alatt még csak ismerkedtünk, de azt mondhatom, hogy szerelem volt első látásra – vallotta még be.

A Next Top Model Hungary Jávori Lilije így szakít időt a párjára

A fiatal lány szerint jobban nem is alakulhatna a kapcsolatuk, ha csak tehetik utaznak és közös programokat szerveznek, igaz ez olykor nagy kihívás.

- Nemsokára Barcelonába utazunk együtt, de nyáron is voltunk már közösen nyaralni Horvátországban. Ha van egy-egy hosszabb hétvégénk, akkor pedig túrázunk vagy moziba megyünk, ezek már ilyen megszokott, közös programok – mesélte.

Már a szüleimmel is találkozott, sőt én is az övével, mindenki nagyon szeret mindenkit, szóval nagyon boldogok vagyunk. Bár mivel mindkettőnknek nagyon más az időbeosztása, ezt időnként nehéz összeegyeztetni, de szerencsére nem stresszelünk rajta és nagyon jól tudunk együttműködni ebben is. Ugyan még nem lakunk együtt, de sok időt töltünk egymásnál, úgyhogy ez is simán megy

– tette hozzá.