Nem hiszed el, kit kapott az ölébe Marics Peti

Nagyon mozgalmas időszaka van a ValMar énekesének. Miközben zajlik ezerrel a fesztiválszezon, elkezdődtek a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatásának próbái, amiben Marics Peti újra szerepet kapott.

Marics Peti énekes nagyon élvezi a filmes munkákat is (Fotó: MW archív)

Marics Peti Ember Márkkal viccelődik

Kétségkívül több fronton is kiválóan helytáll a ValMar duó népszerű tagja. Marics Peti egész nyara be van táblázva, tele van együttese koncertnaptára és újra táncórákra jár, mert a Hogyan tudnék élni nélküled 2. részében is lesznek táncjelenetek. A Demjén slágerekre épült romantikus vígjáték, mint ismert, elképesztő sikert aratott, pontosabban arat mai napig, a nézőszám már elérte az 1 milliót, amire még nem is volt példa itthon. A film rajongóinak nagy kedvencei Ember Márk és Marics Peti, akik a tavalyi forgatásra együtt készültek, aminek TikTok videóik alapján úgy tűnt, minden pillanata egy baráti összejövetelhez hasonlított.

„Érzem az erős kapcsolódást a film slágereivel, hiszen itt olyan örökzöld szerzeményekről beszélünk, amik évtizedeket ölelnek fel. Sorozatban volt már lehetőségem kipróbálni magam, de ez egy nagy mozifilm lesz prémium kategóriában. Azt hiszem, jól megy a dolog, a többiektől is ezt a visszajelzést kapom”

– nyilatkozta tavaly Marics a forgatáson.

A 2. rész próbáiról ma új fotók kerültek ki, Ember Márk mutatta meg a követőinek, hogy hogyan készülnek a film folytatására. A fotón az látható, ahogy Marics Peti ölbe kapja, de az énekes alig bírja megtartani. A vicces fotó máris nagyot ment, imádják a rajongók a két jó barát bolondozását.