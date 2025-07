Így nyaralnak a sztárok: Lékai-Kiss Ramóna, Tolvai Reni és Horváth Gréta is a tengert választotta - Fotók

Lékai-Kiss Ramóna, Veréb Tamás és a Schobert család is kiveszi a részét a pihenésből a nyáron, a helyszínt azonban mindannyian más szempontok alapján választották ki.

Lékai-Kiss Ramóna a tengerparton pihen férjével és kisfiával (Fotó: Szabolcs László)

Lékai-Kiss Ramóna Rodosz mellett tette le a voksát

Rami egész évben dolgozik, gyakorlatilag folyamatosan képernyőn van, mindemellett kisfiával, Noéval is igyekszik minél több minőségi időt tölteni. Lékai-Kiss Ramóna férjének sportolói időbeosztása mindezek mellett alaposan megnehezíti számukra a logisztikát, ők azonban így sem csinálnak problémát belőle, mindig nagyon odafigyelnek a családi egység szoros egybentartására. Rami a rengeteg műsor mellett egy távoli sziget csendes nyugalmára vágyhatott, amikor Rodosz mellett döntött, itt viszont láthatóan száz százalékban családjáé és a pihenésé a főszerep, ahol csodálatos képek készülnek róluk.

Tolvai Reni szerelmével utazhatott

Az énekesnő legújabb Instagram-posztja találgatásra adott okot a rajongóknak, ugyanis ő is Görögországban, ám épp Kréta szigetén nyaral. A dolog pikantériája azonban, hogy fotóján romantikus esti hangulatban, vörös színű rózsaszirmokkal teleszórt, gyertyafényes asztalnál vacsorázik. A képet láthatóan nem ő készítette, így óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon kinek a társaságában múlatta az időt. Hogy Tolvai Reni párjával volt-e, egyelőre nem derült ki.

Jákob Zoltán hajókázni indult a lányaival

A körmös lovag és az egykori Nagy Ő mindig sokat költött utazásaira, a milliárdos életmód legfőbb előnye számára, hogy bejárhatja a világot. Legfrissebb bejegyzéseiben elárulta, hogy ezúttal olasz-máltai-spanyol-francia óriás hajós körutazásra indult lányaival, noha csak egyikőjüket mutatta meg a képeken, mert mint mondja, a kisebbik nem szeret fotózkodni. Hogy mennyi időre hagyták maguk mögött a hétköznapok zaját, egyelőre nem tudni, az azonban sejthető, hogy tartalmakból és persze luxusból sem lesz hiány az elkövetkező napokban.

Horváth Gréta Egyiptom szerelmese

A Farm VIP sztárja nem először nyaral Egyiptomban, már párjával, kisfiával és nagyijával is megszerettette a piramisok országát. Horváth Gréta párjával jelenleg is kint tartózkodik és annyira imádja, hogy legutóbb a Borsnak úgy nyilatkozott: terveznek kint valamilyen ingatlant is vásárolni, amit magyaroknak szeretnének majd kiadni. Gréti mindenesetre most még a búvárkodás örömét és a tenger nyújtotta szabadságérzést élvezi, hogy mit hoz a jövő, majd elválik.