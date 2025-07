50 felett is sugárzik: Kiderült Jennifer Lopez kortalan szépségének titka

Jennifer Lopez 56 éves. Ha ránézünk, nem jut eszünkbe a plasztika, a nagyon erőltetett külső beavatkozás, mégis nyilvánvalóan ő is megtámogatja nagyon komolyan a bőrét néhány praktikával, hiszen fantasztikus formában van.

Jennifer Lopez budapesti koncertjén bámulatos formában volt (Fotó: Szabolcs László)

„Jennifer Lopez a legjobb példa arra, hogy ezek a beavatkozások lehetnek jók is, tehát nem muszáj átalakítanod a külsődet teljesen ahhoz, hogy megőrizd a fiatalságodat. Rengeteg beavatkozáson esett át ő is, viszont nem úgy, hogy megváltozzon teljesen a külseje. JLo úgy néz ki most 56 évesen, mint a húszas éveiben, fenntartotta és megtartotta a fiatalságát” – kezdte Lakatos Vivien szépészeti szakértő a ma reggeli Mokkában.

„Nem változott meg teljesen az arca ezektől, a genetikája is nyilván jó, mert ugye jól öregszik: szerintem botoxoltatott, a bőre is gyönyörű szép, biztos voltak nála ilyen skinboosteres vitaminos kezelések. Viszont azt gondolom, ajaktöltése az nem volt” – árulta el a szakértő, aki kiemelte: ezek a kezelések nyilván segítenek, de nagyon fontos, sőt a legfontosabb az, hogy a mindennapjainkban is odafigyeljünk az életmódunkra: egészségesen étkezzünk és fogyasszunk nagyon sok vizet.

JLo koncert 2025 Budapest

Fotó: Szabolcs László

Jennifer Lopez elárulta szépségének titkát

Jennifer Lopez koncertjén is bizonyította: 50 felett is irigylésre méltó formában van, és nem titkolja, hogy ezért keményen meg is dolgozik. Nemcsak az edzőteremben izzad rendszeresen, hanem a konyhában is tudatos. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy a napi étrendjéből teljesen kiiktatta a cukrot és a gyorsan felszívódó szénhidrátokat – legalábbis időszakosan. Egyik Insta-posztjában például 10 napos, cukor- és szénhidrátmentes kihívásáról mesélt, amely igazi megtisztulást jelentett a számára. A dietetikusok szerint azonban nem feltétlenül a szigorú diéta a kulcs, hanem a tudatos táplálkozás.