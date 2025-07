„Egy tetszetős semmi” - Kembe Sorel mélyen megalázta Jennifer Lopez rajongóit

Jennifer Lopez felejthetetlen koncertet adott Budapesten az MVM Dome-ban július 20-án, vasárnap. A díva, aki július 24-én 56. születésnapját fogja ünnepelni Törökországban, gyakorlatilag felrobbantott a színpadot, hihetetlen energiákat mozgósított meg. Nem csoda, hogy akik ott voltak, csak szuperlatívuszokban tudnak beszélni az év egyik legjobban várt zenei eseményéről.

Jennifer Lopez koncertje nem várt indulatokat váltott ki (Fotó: Szabolcs László)

Persze olyanok is akadnak, akiket nem érdekel az énekesnő munkássága, így távol maradtak a bulitól, és ez természetesen teljesen rendben van, hiszen nem kötelező szeretni J.Lót. Vannak azonban olyan megmondóemberek, akik nem tudnak szó nélkül elmenni amellett, hogy Jennifer Lopez koncertet adott Budapesten, és valaki, ne adj Isten, egy kisebb vagyon volt hajlandó fizetni azért, hogy találkozzon a világ egyik legjobb fenekének tulajdonosával.

Kembe Sorel szerint Jennifer Lopez csak egy tetszetős semmi

Közéjük tartozik a korábbi olimpikon vívó, magyar származású kongói színész, Kembe Sorel-Artur is, akit valamiért felettébb idegesít, hogy másik 610 ezer forintot fizettek egy olyan koncertjegyért, ami egy találkozót is biztosított Lopezzel. Ám nem csak ez húzta fel Sorelt, hanem maga Jennifer is, aki a színész szerint nem egy díva, mindössze egy - idézzük- : tetszetős semmi.

Fotó: Kembe Sorel szerint csak státuszt akart, aki egy vagyont költött Jennifer Lopez koncertjére (Fotó: YouTube)

Kembe Sorel időt és energiát nem spórolva egy videót készített, amiben azt ecseteli, milyen negatív társadalmi hatása van Jennifer Lopez budapesti fellépésének, és mi baj van azokkal, akik ott voltak az MVM Dome-ban.

„Jennifer Lopez VIP-jegy 610 ezer forintért. Aki cirkuszt akar, ne csodálkozzon, ha porondot kap és nem filozófust. És most mindenki ki van akadva, mintha a Szent Koronát árulták volna leárazva az ajándékpultnál. Ugyan már, ez nem a kultúra halála, ez maga a kultúra! Az, amit mi gyártunk, mi tartunk fent és ami nem ma kezdődött, hanem valahol Róma utcáin, ahol már a császárok pontosan tudták, hogy kenyér kell meg cirkusz, néha csak cirkusz” - kezdte meglehetősen vehemensen Kembe Sorel, majd közölte, hogy szerinte Lopez messze van attól, hogy díva legyen.