Kembe Sorel kiakadt: 100 ezerrel akarta lehúzni egy híresség

Kembe Sorel nevét egyre többen kezdik megismerni a fiatal, interneten szocializálódott generáció tagjai is, hiszen a TV2 egykori napi sorozatának sztárja, már jó ideje megvetette a lábát a TikTokon, ahol már átlépte a 100 ezres követőszámot. A színész módszeresen építette bázisát, hogy aztán elindulhasson a YouTube-on is, és bizony ezen a platformon is egyre nagyobb sikereket ér el a Szembe Sorel Podcast néven futó csatornájával, ahol hazai hírességekkel beszélget. De miért lépett a színpadról és a tévé világából a netes térbe? Erről és arról a bizonyos 100 ezres gázsiról is kérdeztük, amit egy ismert honi híresség akart legombolni róla.

Kembe Sorel nem hitt a fülének. (Fotó: YouTube)

„Egyelőre csak csordogál némi pénz...”

— Amikor regisztráltam a TikTokra, eleve az acél lebegett a szemem előtt, hogy később a YouTube-on is elindítsam a csatornámat. A fiatalokból, viszonylag hamar, bár szisztematikus és sok munkával építettem fel egy keménymagot és most ezt a tábort igyekszem átültetni és gyarapítani a podcast csatornámra. Természetesen a távolabbi cél az, hogy bevételt is generáljanak a beszélgetések.

De egyelőre csak csordogál némi pénz, vagyis szó sincs arról, hogy kolbászból lett a kerítés és talán sosem lesz abból

— kezdte a Borsnak Kembe Sorel, aki egyelőre csupán szeretné jól érezni magát a maga teremtette netes felületeken, ezért olyan emberekkel beszélget, akiket kedvel, vagy akiknek az élete számára, és így reményei szerint a nézői számára is hordoz tanulságokat.

A világsztárnak akár még fizetne is a színész. (Fotó: Bors)

Snoop Doggnak akár dollárban, hitelből is

— A podcast és a TikTok csatornám fő célja az volt, hogy jól érezzem magam, miközben tartalmakat készítek és ezt az szerepét mindkét platform be is teljesítette. Persze egyfajta menekülő útnak is szántam mindkettőt, hiszen sosem baj, ha az ember meg is él abból, amit szeretettel, szívvel és őszinte érdeklődéssel csinál, de ez még a jövő zenéje — fogalmazott a színész, akit éppen ezért meg is lepte annak a honi hírességnek a válasza, akit legutóbb szeretett volna meghívni egy kötetlen beszélgetésre.

Leszakadt az arcom, amikor a vonal végén azt hallottam, hogy az illető százezer forintot kérne tőlem azért, hogy eljöjjön a stúdióba és szerepeljen a csatornámon.

— Persze értem én, hogy vannak giga követőbázisú csatornák, ahol kapnak gázsit a vendégek, de… — Egyébként Snoop Doggnak akár dollárban, hitelből is odaadnám a száz rugót, mert ő be is hozná a megfelelő nézettséget —, de szerintem itthon csak nagyon kevesen vannak, akik ily módon megérik a pénzüket — fogalmazott Kembe Sorel.