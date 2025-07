„Éjjel kettőkor még zokogtam” - Jennifer Lopez ebből a pohárból ivott Budapesten: megtaláltuk a tervezőt

Jennifer Lopez jött, látott és győzött Budapesten az MVM Dome-ban. A Puerto Rico-i származású díva először lépett fel Magyarországon, de egyáltalán nem okozott csalódást, sőt!

Jennifer Lopez imádja a csillogást (Fotó: Szabolcs László)

A Bors beszámolója szerint a látvány egyszerre volt futurisztikus, extravagáns, és persze dögös is, mint amilyen maga az énekesnő stílusa. Persze a rajongók imádták a látványt és a hangzásvilágot is, minden dalt üvöltve énekeltek, amitől szinte zengett az MVM Dome. Nem is csoda, hiszen a Jennifer Lopez koncertjegyek csaknem mindegyike elfogyott, a meet&greet jegyekkel az élen.

A dalok mellett természetesen amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy J.Lo 55 évesen is elképesztő formában van. Többször is átöltözött a 2 órás show alatt, ám a szettekben egy valami közös volt: a csillogás. Lopez ugyanis imádja a feltűnő darabokat, gyémántokat, strasszokat.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon J.Lo mivel csillapította a szomját egy kétórás, feszített tempójú fellépés közben. Nos, azt nem tudhatjuk, hogy pontosan mit ivott, azt viszont igen, hogy miből!

Jennifer Lopez MVM-Dome-os koncertjén végig látható volt a pohár (Forrás: Keller Annamária)

Magyar tervező alkotta Jennifet Lopez csodapoharát

A koncert közben készült képeken is látszik, hogy Lopez előtt egy méretes, csillogó-villogó pohár volt a budapesti fellépésen. Nos, Jennifer nem az Egyesült Államokból hozta magával a feltűnő tárgyat: a pohár egy magyar strasszkövező mester, Keller Annamária kreativitását és keze munkáját dicséri.

Keller Annamária és Jennifer Lopez csodapohara

(Fotó: Keller Annamária )

A Bors megkereste Annamáriát, aki 4,5 éve foglalkozik strasszkövekkel, és néhány részletet is elárult a csodapohárról:

„Tudtam Jennifer Lopezről, hogy mindent imád, ami csillog, az is köztudott, hogy minden egyes filmjéhez csinálnak neki egy csillogó, kövekkel kirakott poharat. Én 4,5 éve foglalkozom strasszkövezéssel, gondoltam, csak csinálok neki egy poharat! Fel is vettem a kapcsolatot a szervezőkkel, akik nagyon aranyosak voltak. Én nekiálltam a munkának, és egy hét megfeszített munkával elkészítettem az egyedi poharát, amit 4000-5000 strasszkő borít”

- kezdte a Borsnak Keller Annamária, az Anna Cristal megálmodója, aki végül, némi nehézség árán csak eljuttatta Jennifer Lopezhez a poharát.