Hunyadi Donatella bepasizott? Ezzel a jóképű, rejtélyes idegennel nyaral

A szemünk előtt cseperedett gyönyörű nővé Kiszel Tünde lánya. Hunyadi Donatella, talán pont azért, mert egész kiskora óta látható volt édesanyja mellett, felnőtt életében már sokkal zárkózottabb. A Dancing with the Stars korábbi sztárja például azt se árulja el, ki a párja.

Hunyadi Donatella párja a követők előtt rejtve marad éves (Fotó: Origo)



Hunyadi Donatella magánélete tabu

A naptárdíva más celebritásokkal ellentétben mindig is szívesen mutogatta egyetlen lányát, aki így megszokta, hogy mindig nagy érdeklődés övezi életét. Hunyadi Donatella amióta betöltötte a 18-at, eldöntötte, hogy elég volt, már nem édesanyja lányaként fog bárhol is szerepelni, hanem saját jogán. Szépségét hamar felfedezték, így egyre több modellmunkát kapott, majd legnagyobb boldogságára, szerepelni hívták a TV2 Dancing with the Stars műsorba, ahol rögtön össze is hozták partnerével. De mint kiderült, Hunyadi Donatella párja szimplán egy barát az életében, semmi több. Később Varga Viktorral hozták hírbe, akinek szerepelt a klipjében, de a fiatal énekesnő ezt is tagadta. Tavaly augusztusban végül mutatott Hunyadi Donatella Instagramon egy fotót követőinek, ahol megmutatta szerelme kezét, de az illető nem megjelölve a képen, így párja kilétére nem derült fény.

Kiszel Tünde lánya rejtélyes idegent ölel (Fotó: Instagram)

Rejtélyes idegennel ölelkezik

A modell magánéletéről azóta sem lehet sokat tudni, sőt. De most nagyon boldog, mosolygós fotókkal örvendeztette meg rajongóit, ahol egy ismeretlen férfival ölelkezik, pezsgőzik a Liszt Ferenc Repülőtéren, aki nagy valószínűség szerint a párja.