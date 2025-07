Nagyon megbánta! Leszedetné szerelmi tetoválást Curtis

A sztárvilágban sem ritka, hogy valaki hirtelen felindulásból varrat magára valamit, amit később legszívesebben letörölne – ha lehetne. Több hazai és külföldi híresség is vállalta már, hogy megbánta a tetoválását, köztük Curtis is. A magyar rapper mindig is a keményfiú szerepében tetszelgett, aki kimondja, amit gondol, és nem fél vállalni a múltját sem. A gengszterélet stílusjegyeihez hozzátartozott a tetoválások sokasága is. Most maga vallotta be: van olyan tinta a testén, amitől szíve szerint már rég megszabadult volna.

Curtis romantikus gesztusnak szánta a tetkót, de azok az idők már elmúltak (Fotó: Keresztesi Balázs)

Curtis barátnője lekerül a rapper testéről

Széki Attila Curtis fiatal kora óta viseli magán az életének különböző korszakait. Karjai, mellkasa és háta is tele van emlékekkel, üzenetekkel, nevekkel – ezek közül az egyik viszont mára már inkább kínos emlékeztető, mintsem örök szimbólum. Bár sokáig büszkén viselte őket, mostanra többet is megbánt. Egy interjúban elmondta, hogy néhány tetoválása olyan korszakokat idéz, amelyekre már nem szívesen emlékszik vissza.

Van egy tetoválás, amit már megbántam. A karomon egy név, de már nem sokáig lesz ott

– hangzott el az Instagram-oldalán.

Habár a rapper nem mondta ki egyértelműen, melyik névről van szó, sokak szerint nem nehéz kitalálni. Minden bizonnyal a „Kriszti” feliratról beszél, amit még 2019-ben varratott magára, akkoriban élete nagy szerelmének, volt párjának és gyermeke anyjának tiszteletére. Az a bizonyos név a bicepszén kapott helyet, látványos és egyértelmű üzenetként.

A tetoválás akkor nagy port kavart, hiszen Curtis ezzel is jelezni akarta, hogy végleg maga mögött hagyja a csajozós múltját. Sőt, a Borsnak akkor úgy nyilatkozott:

Már érett bennem ez a dolog. Az elmúlt időszak pedig még jobban megerősített abban, hogy Krisztivel szeretném leélni az életem. Ő az a társ, akiért még jobban le akartam számolni a múltammal. Érdekes, hogy az ő neve az első tetoválás, ami kifejezetten nem fájt, egy picit sem. És biztosan érzem, hogy sosem fogom megbánni, hogy felvarrattam

– mondta akkor.

Curtis Kriszti nevét varratta magára még 2019-ben (Fotó: MW archívum)

Mint tudjuk, azóta minden megváltozott. Curtis és Kriszti szakítottak, a rapperre újra rátalált a szerelem: eljegyezte Barnai Judit válogatott kosárlabdázót, akivel azóta is boldog párt alkotnak. Az esküvő is küszöbön áll – igaz, a pontos dátumot még nem tűzték ki.