Vitányi Judit: „Nem engedhettem meg magamnak, hogy kiboruljak”

„Az anyukám mindig látja rajtam, ha valami baj van, azonnal jelez is, és kérdezi, hogy mi történt. Az elmúlt másfél évem hihetetlenül nehéz volt a szakítás miatt. Nagyon érzékeny nő vagyok, de a Tényekben megtanultam azt, hogyan kontrolláljam az érzéseimet, és ezt alkalmaztam akkoriban is. Este nem engedhettem meg magamnak, hogy kiboruljak, maximum hétvégente, akkor nem volt gond, ha másnap meglátszott rajtam. Azt nem hagyhattam, hogy a képernyőn észrevehető legyen. Csak ezért voltam képes túlélni, mert az agyamat lefoglaltam azzal, hogy kontrolláljam magam. De most már valóban kimondhatom, hogy teljesen túl vagyok rajta és lezártam a múltat” – jelentette ki. „Meg kell gyászolnom ezt az egészet, és úgy érzem, hogy rengeteget fejlődtem. Most már tudom, hogy mit kell majd másképp tennem legközelebb. Úgy érzem, hogy így vagyok most kerek egész, nem tervezek előre semmit, de persze, ha úgy alakul, akkor állok elébe” – nevetett Judit.

Barna vagy szőke? 2015-ben még barna tincsekkel bűvölte el a nézőket, azóta azonban szőkére váltott. Bár Vitányi Judit minden stílusában gyönyörű, szerintünk jó döntés volt ez a váltás.