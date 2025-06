Feszültség a Megasztár forgatásán? Balhésan indult Curtis és Szépréthy Roland kapcsolata

A Megasztár 2025-ös évada megújult zsűrivel és egy új műsorvezetővel indul majd útjára, ami sokakat meglepett. Különösen, hogy az ítészek között Marics Peti, Tóth Gabi és Herceg Erika mellett Curtis is helyet kapott, Ördög Nóra műsorvezetőtársa pedig Szépréthy Roland lesz, akivel a rapper tavaly elég csúnyán összekapott. Most kiderült, sikerült-e rendezni a viszonyukat.

Szépréthy Roland Ördög Nóra partnereként kapott lehetőséget a Megasztár idei évadában, ám nem mindenkivel indult zökkenőmentesen a viszonya (Fotó: Tv2)

Szépréthy Roland műsorvezetőként először tavaly, az RTL verekedős műsorában kapott lehetőséget, ahol szinte azonnal be is szólt a 2023-as évadban szereplő Curtisnek. A Mobilfox Roliként is ismert TikTok sztár a rapper teljesítményére tett megjegyzést egy évvel később, aki ezt egyáltalán nem vette jó néven. Ati üzent is az általa csak „TikTok Matyinak” nevezett kommentátornak, aki végül bocsánatot kért, de a zenész hiába bocsájtott meg, Roli egy mondattal mindent elrontott. Ezek után a két celeb most kénytelen lesz együtt dolgozni a Megasztár 8. évadában.

Szépréthy Roland elmondta a véleményét Curtisről

A Megasztár új évadának házigazdája most végre tisztázta a viszonyukat a csatorna egyik rövid videójában, és kiderült, a nézők számíthatnak-e újabb adok-kapokra.

Az idei zsűribrigádból Curtisszel nekem már van egy kis múltam, de hál’ Istennek már minden rendeződött. Ennek nagyon örülök, mert jól elszórakozunk együtt

– vallotta be őszintén Roli.

Szépréthy Roland Curtis teljesítményére tett megjegyzést tavaly, amivel igencsak felbosszantotta a rappert (Fotó: Hargitay Oliver / RTL )

Szépréthy Roli térdre rogyott, amikor közölték vele a hírt

A csatorna újonca azt is elárulta, hogyan reagált, amikor megtudta, hogy egy ilyen nagyszabású showban kap lehetőséget. Mint kiderült, a Megasztár új műsorvezetője még a szerződését is kockáztatta azzal, hogy nem bírta magában tartani az örömhírt.

„Amikor kiderült, hogy én leszek a műsorvezető, azt látni kellett volna. Tényleg térdre rogytam, imádkoztam, és azt mondtam köszönöm, Istenem. Régóta dédelgetett álom volt, hogy egy ilyen megtörténjen, főleg, hogy ilyen fiatalon” – mesélte.

Titoktartási ide-oda, minden haveromat felhívtam, hogy azonnal jöjjenek, mert nagy bejelentésem van. Nagyjából sejtették, hogy valamilyen műsorról van szó, de azért ekkorára nem számítottak

– tette hozzá nevetve.