Megrázó vallomás: így dolgozta fel apja halálát Szabó Zsófi

Szabó Zsófi ismét bebizonyította, hogy nemcsak műsorvezetőként, hanem emberként is rendkívül érzékeny és empatikus – ezt az oldalát most az Újratervezés című műsorban mutatta meg. A TV2 Klub népszerű szériájának új évadában ezúttal Zombák Anita, a három gyermekét egyedül nevelő édesanya történetét követhetik nyomon a nézők. A család komoly nehézségekkel küzdött: egy romos házban próbálták megteremteni a mindennapok biztonságát, de most végre eljött számukra is a remény. Nem csoda, hogy ilyen érzelemmel telített hangulatban Szabó Zsófi is megrendítő vallomást tett.

Szabó Zsófi vallomása mindenkit megdöbbentett (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Zsófi három évig vegetáriánus volt

Miközben az Újratervezés profi stábja nekikezdett a ház teljes felújításának, Szabó Zsófi egy meglepetésprogrammal kedveskedett Anitáéknak: lovaglás, természetjárás, és egy hangulatos szalonnasütés is része volt a napnak. A tábortűz melletti meghitt pillanatok azonban váratlan fordulatot hoztak – Zsófi ugyanis egy eddig ismeretlen fejezetét tárta fel életének:

„Olyan jó, hogy már nem vagyok vegetáriánus. Három évig nem ettem húst” – vallotta meg a kamerák előtt. Ez a mondat elsőre talán meglepőnek tűnhet, de a mögötte húzódó történet annál megrendítőbb:

Meghalt az apukám, és nagyon szomorú voltam. Nem voltam éhes, és egyszer csak azt éreztem, hogy nem akarok husit enni. Utána három évig nem kívántam a húst

– idézte fel elérzékenyülve. Azt is hangsúlyozta, hogy döntése mögött nem trendkövetés vagy figyelemfelkeltés állt: „Nem azért, hogy különcködjek vagy divatoljak, hanem azt éreztem, hogy a testem nem kívánja”

– árulta el a műsorvezetőnő.

Már tud beszélni édesapja haláláról

A gyász fizikai hatásairól is beszélt:

„Azt mondták, biztos az, hogy elvesztettem egy szerettemet, kihozott belőlem lelkileg ilyen dolgokat. Azóta már tudok beszélni az apukám elvesztéséről.”

Szabó Zsófi azt is elárulta, hogy az anyaság iránti vágya végül visszavezette a húsfogyasztáshoz:

„Szerettem volna gyereket, az orvosok pedig mondták a terhességem alatt, hogy jó lenne, ha elkezdenék újra húst enni – és azóta eszem.”