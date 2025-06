„Az apaság a legnagyobb csoda” – Szabó Ádám élete új fejezethez érkezett

Különleges időszakot él meg Szabó Ádám: nemcsak a zenei pályája kapott új lendületet, de magánélete is új értelmet nyert.

Szabó Ádám gondolatai egy része a színpadon is a családja körül jár (Fotó: Mediaworks Archívum)

Szabó Ádám leírhatatlan boldogságban él

Szabó Ádám első gyermeke, a kis Szabó Ádin két héttel ezelőtt született meg, akinek érkezéséről boldogan számolt be rajongóinak. Az első közös fotók percek alatt elárasztották a közösségi médiát, és azóta is ez a csoda határozza meg minden napját.

Isten hozott csepp kisfiunk, Szabó Ádin! A boldogságunk most már kézzel fogható, a jövő tárt karokkal vár! Egy új csoda érkezett, aki mindent jobbá tesz, a legszebb dolog, ami történhet velünk! Örök hűség a családhoz és Istenhez! Szeretünk, amíg világ a világ kisfiunk! Érted élünk! Anya és Apa

– írta megható posztjában.

Bár a nyár a koncertek és fellépések időszaka, az énekes számára most a család az első. Szabó Ádám felesége és kisfia mellett akart lenni a legelső napoktól, és két hétre félretette a munkát, hogy teljes figyelmét rájuk fordíthassa. Ez az elkötelezettség mutatja meg igazán, milyen fontos számára az új szerep: az apaság.

Múlt hétvégén lépett újra színpadra, de gondolatai folyamatosan kisfia körül jártak. A koncertjein többször is beszélt arról, mennyire megváltoztatta az életét az, hogy apa lett.

Nagyon szeretem a közönséget, mindig nagy szeretettel fogadnak, és hiányzott már az is, hogy újra színpadra léphessek és egy másik nagy szerelmemnek, a zenélésnek hódolhassak

– mondta, de hozzátette: most már minden más perspektívából nyer értelmet.

Szabó Ádám gyereke, a kis Ádin igazán jól alvó baba – derült ki a fellépések során elhangzott beszélgetésekből. A szülők akár háromórás, összefüggő alvásoknak is örülhetnek, ez a „kis ajándék” csak még szebbé teszi számukra a kezdeti időszakot.

Az apaság a legnagyobb csoda, ami egy férfi életében megtörténhet

– emelte ki az énekes, akinek gondolatai újra és újra élete értelmei, kisgyermeke és felesége körül járnak.

A zenész kezéről lekerült a gipsz, így újra hangszerével kiegészülve állhat a színpadon (Fotó: Mediaworks Archívum)

Újra harmónikával a színpadon

A zenész életében az utóbbi időben több fordulópont is történt. Májusban egy otthoni baleset következtében súlyosan megsérült, és kórházi műtétre is sor került. Gipszben várta kisfia születését, abban reménykedve, hogy a nagy napra már újra teljes értékűen ott lehet mellette. Ez végül meg is valósult, sőt nemrég újra harmónikával a kezében állhatott színpadra – ami régóta hiányzott neki.

Szabó Ádám Sztárban Sztár-győztesként már bebizonyította, hogy a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja. Számos tehetségkutatóban tűnt fel, de most először érezheti igazán, hogy minden a helyére került az életében. A felesége, akivel stabil és szeretetteljes kapcsolatban él, és első gyermeke, Szabó Ádin teszik teljessé a mindennapjait.

A rajongók számára is egyértelmű: a színpadon egy boldog, kiteljesedett férfit látnak, akinek most már nemcsak a zenében, hanem az apaságban is ott van a szíve-lelke. Szabó Ádám életének legmeghatározóbb témája most már a család – és úgy tűnik, boldogsága teljességet nyert.