Kicsi esélye volt a túlélésre – Polgár Tünde könnyeivel küzdött, amikor társát a műtőbe vitték!

Polgár Tünde fiatalon már megtanulta, hogy az élet nem mindig habos torta – de azt talán ő maga sem gondolta volna, hogy az egyik legnagyobb dráma az életében egy négylábú családtaghoz kötődik majd. A napokban azonban olyan próbatételen ment keresztül, ami megrázta a követőit is: szeretett kutyája, Zeusz, életveszélyes állapotba került.

Polgár Tünde tudja, még nem nyugodhatnak meg teljesen, de kutyájuk jó úton halad a gyógyulásban (Fotó: Szabolcs László)

Polgár Tünde napjai aggódással és feszültséggel telnek

Polgár Tünde első sokkoló bejegyzése szerint mindössze 5-10% esélye volt a túlélésre kutyájának – a gyomorcsavarodás, amely főként nagytestű kutyáknál fordul elő, életveszélyes állapot, ahol minden perc számít. Polgár Tünde férje társaságában érkezett a kórházhoz, ahol a helyzet csak súlyosbodott, amikor a kórház portása feltartotta őket, miközben ők versenyt futottak az idővel.

Minden erőnket bevetettük, hogy eljussunk a műtőig – szerencsére végül fantasztikus orvosok kezébe került Zeusz, akik megadták neki azt az apró esélyt.

- írta Polgár Tünde Instagram oldalán. Az életmentő műtét során eltávolították a kutya lépét és a gyomra nagy részét is. Bár az operáció sikeres volt, a szervezetébe jutott toxinok komoly veszélyt jelentettek – néhány napig nem lehetett tudni, túléli-e. A feszültség szinte tapintható volt, hiszen Polgár Tünde gyereke helyett is gyereke Zeusz – ő nem csak egy háziállat, hanem igazi családtag számukra.

Tudom, milyen sokan szeretitek és hálásak vagyunk, hogy eddig szorítottatok érte…

– olvasható a posztban. A feltöltött tartalmakból kiderül, Zeusz igazi túlélő. Az első két éve is betegségekkel és műtétekkel telt, és most sem adta fel.

Nem volt kérdés, hogy az elaltatásba nem egyeznek bele és minden esélyt megadnak hű társuk felépülésének (Fotó: Czerkl Gábor)

A Borsnak megszólalt az ügyben

A friss hírek végre reménykeltők: Zeusz hazatért! Bár a gyógyulás hosszú lesz, már otthon lábadozik, és Polgárék mindent megtesznek érte – új étrend, gyógyszerek, szeretet és türelem. A szigorú pihenő ellenére Zeusz máris visszatért volna a kertbe süniket keresni – élni akar és küzd tovább.

Az eset kapcsán a Borsnak röviden nyilatkozott:

Sokat pihen most Zeusz, érthető módon le van gyengülve. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen esélyei vannak, de reménykedünk és figyelgetjük, ápoljuk őt.



Polgár Árpád felesége, aki mindig erős nőként állt a nyilvánosság előtt, most olyan arcát mutatta meg, amely minden kutyás gazdit mélyen megérint: az aggodalom, a remény, és a feltétel nélküli szeretet arcát. A történet pedig arra is felhívja a figyelmet, milyen fontos odafigyelni kedvenceink jeleire – akár az életük is múlhat rajta.