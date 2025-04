Tóth Abigél váratlan kitárulkozása: „Szingli vagyok, nincs türelmem, hogy valakit pátyolgassak”

Tóth Abigél tavaly hajszál híján dobogós lett a Megasztár 2024 tehetségkutatóban, a karrierje pedig őrületes lendületet vett: sikereket és elismeréseket halmoz, úgy érzi, révbe ért az élete.

A 21 éves Tóth Abigél személyiségének és karrierjének is jót tett, hogy Budapestre költözött (Fotó: Mediaworks Archív)

Tóth Abigél: „A kis 7 éves Abigél álmait élem”

A 21 éves énekesnő élete fenekestül felforgott, amióta a Megasztár elindította útján és berobbantotta a karrierjét. Budapestre költözött, a Rabmadár című dala a legjátszottabb tíz magyar dal között van a rádiós TOP 40-es listán és hamarosan érkezik második videoklipje, a Pillangóhatás című dalához.

„A kis, 7 éves Abigél álmait élem, aki mindig arról álmodozott, hogy zenélni fog és Magyarországon fog élni.”

Fontos volt számára, hogy Budapestre költözzön, hiszen azon túl, hogy szakmailag itt lényegesen jobban tud érvényesülni, a barátai is ide kötik már a fiatal tehetséget.

„Ritkán tudok hazautazni a családomhoz, három havonta, így telefonon beszélünk főleg”– fejtette ki. Tóth Abigél Rabmadár című dala óriásit megy és elhozta számára a várva várt sikert és pozitív visszajelzéseket.

„Ezt a dalt úgy kaptam, hogy nem ismertek a szerzők. A stílusomról és a lelkivilágomról hallottak. Megkaptam a dalt, tetszett a dallam és aztán elkezdtem realizálni, hogy ez a szöveg az én életemet írja le.”

Mindig úgy éreztem, hogy kalitkában élek, hogy nem tudok kitörni és hogy soha nem lesz elég, az, ami vagyok. Most kinyílt a kalitka, kirepült a madár és többet nem leszek rab. Ez metaforája annak, ami most velem történik.

Tóth Abigél számára fontos a titokzatosság, hogy tartsa a határait és azt is szem előtt tartja, hogy hogyan nyilvánul meg a nyilvánosság előtt. Hisz abban, hogy a pozitív hozzáállása és a szemlélete előre viszi őt és hatással van a rajongóira is.

„Sok olyan üzenetet kapok a rajongóimtól, hogy átsegíti őket a hangom és zeném a nehéz időkön. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok arra, ahogyan változtam. Sokan hisznek abban, hogy meg tudnám állni a helyemet nemzetközi szinten is. Persze tudom, ott nagyon nehéz megállni a helyemet.”

„Nincs időm, hogy valakit magam mellé neveljek”

Tóth Abigél szerelem témában is próbál nyitott lenni, bár élete most maximálisan a karrierépítésről szól. Jelenleg szingliként éli életét és tudja, hogy most priorizálni kell. Nem hiszi, hogy most könnyen beleférne az életébe egy kapcsolat.

Szingli vagyok, nincs türelmem, hogy valakit pátyolgassak. Egy kapcsolat 100%-os odafigyelést igényel és nekem nincs időm, hogy valakit magam mellé neveljek. Persze sokat ad egy kapcsolat, szeretem, ha van mellettem valaki, de most azt hiszem elvenné a figyelmem.

Felpörögött élete sok eredményt is elhozott számára, így például hamarosan érkezik a második videoklipje is.