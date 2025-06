Szorosan összebújva jelentette be kettejükről az örömhírt Kiss Ramóna és Brasch Bence

Kiss Ramóna mögött igazán csodálatos időszak áll. Férjével és kisfiával igazi családi idillt élnek meg, mindeközben pedig a karrierje is csillog. Műsorvezetőként is remekel, az idei év egyik legnagyobb sikere pedig minden bizonnyal az volt, hogy megnyerte A Nagy Duett című versenyt. Ezzel azonban nem csupán egy szép serleget nyert, hanem egy igaz barátot is Brasch Bence személyében. A színésszel már a kezdetek óta nagyszerű viszonyt ápoltak, a műsor végére pedig szinte elválaszthatatlanok lettek. Most pedig csodálatos örömhírt jelentettek be kettejükről.

Kiss Ramóna és Brasch Bence nagyon jóban lettek

Kiss Ramóna a legújabb Insta-posztjában bejelentette, hogy a Titkok Ramónával 3. évada Brasch Bencével zárul. Ezt az örömhírt szorosan összebújva, ölelkezve jelentették be.

A tündéri fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.