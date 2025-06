Horváth Gréta titkát fedte fel: „Benne vagyok a csintalanságokban”

Horváth Gréta óriási teljesítményt nyújtott a Farm VIP ötödik évadában, ahol kitartásának és alázatosságának köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Bár végül a második helyen végzett, az évad női győztesének címét ő zsebelte be. Gréta mindennapjait azóta még többen követik, aki nemrég kisfiával és nagymamájával Egyiptomba ment nyaralni.

Horváth Gréta nagyon fontosnak tartja a minőségi közös időt családja minden tagjával (Fotó: TV2)

Horváth Gréta gyereke nagyon jól mulatott

A csinos édesanya nem tekintette kihívásnak, hogy kisfiával és nagymamájával utazzon el, mint mondja, megígérte a nagyijának, attól fogva már csak a szempontokat kellett figyelembe venni és indulhattak is. „Jól ismerem a Mamát, nem szereti a túlzott hőséget, ezért is mentünk májusban. A kisfiam pedig mindenképpen csúszda közelében szeretett volna lenni, így jött a tengerpart, ahol volt sétálási lehetőség, csúszda és all inclusive ellátás is, hogy mindenkinek valódi nyaralás legyen az ott töltött idő. Filip már elég nagy ahhoz, hogy akár a szobába is felmenjen egyedül mondjuk egy búvárszemüvegért, ha arról van szó, illetve a Mamám is el tudott szakadni tőlünk, ha picit pihenni akart.”

A közös programokon nagyon jól tudunk egymáshoz kapcsolódni, elképesztően jól sikerült, sokkal jobban mint reméltem

– áradozott Gréti, aki szerint a mai fiatalok tévesen gondolják azt, hogy nem lehet a nagyszülőkkel, dédszülőkkel közösen programozni, és szomorú, hogy nem is adnak esélyt ennek megteremtésére. Elárulta azt is, hogy néhány napon belül újra visszatér Egyiptomba egy barátnőjével, aki a munkatársa is, mert fontosnak tartja, hogy mindenkivel tudjon minőségi közös nyaralásra menni.

Minden évben van egy olyan út, ami csak a gyerekről szól, olyankor azért viszont nem tudok százszázalékosan pihenni, hiszen már nem kisbaba, aki mellettem alszik egész nap. Bent van a medencében, csúszdázik, összebarátkozik idegen gyerekekkel, ezért természetesen mindig rajta tartom a szemem, nyilván nem fogok órákat szundikálni az árnyékban.

„Aztán elutazunk majd a párommal is két hétre, ezt akkorra időzítettük, amikor Filip amúgy is az édesapjánál lenne. Szeptemberben egy nagyobb baráti társasággal is szerveztünk egy kiruccanást, én már erre fordítok a legtöbbet, hogy legyenek közös élmények, nincs ennél fontosabb. El sem lehet képzelni vagányabb programot, mint hogy a nagymamám együtt csúszdázik a dédunokájával Egyiptomban egy aquaparkban!”