Házasság első látásra Geri kitálalt a váratlan szakításáról

Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy válása után rátalált a szerelem Tóth Gergőre. A Házasság első látásra sztárja nagy bejelentést is akart tenni a boldogságáról, de ehelyett a szakításról számolt be. Geri a Borsnak elárulta, mi volt a szakítás oka és azt is, hogyan próbálja túltenni magát a rossz véget ért kapcsolaton.