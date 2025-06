/„Így marad a halálában is halhatatlan a kisfiam” – Flipper Öcsi édesanyját a lánya és az unokája tartja életben

Flipper Öcsi tizenhét évvel ezelőtt hunyt el, és még mindig csak 63 éves lenne… Május 29-én volt a 63. születésnapja, édesanyja ezen a napon a temetőben, a fia sírja mellett ülve mondott köszöntőt. Itt mesélte el neki, hogy mi történt a családban az elmúlt időszakban és itt tette fel azt a kérdést, ami újra és újra felmerül benne: miért nem maradtál még egy kicsit?

Flipper Öcsi megannyi sláger előadója és szerzője is volt, 17 évvel ezelőtt hunyt el, mindössze 46 évesen Fotó: Antall Péter

Flipper Öcsi halála mindenkit letaglózott

Flipper Öcsi, polgári nevén Jeszenszky Béla Tibor, a ’80-as és ’90-es évek egyik legismertebb magyar popikonja volt, akinek karrierje a Hungária zenekarban kezdődött, majd a Dolly Roll és a Step együttesekben folytatódott, végül szólóénekesként aratott sikereket. Imádta a zenélést, a színpadot és zajos sztáréletet, a sors szomorú fintoraként pedig pont ez volt az, ami végül a halálát okozta. Öcsi világ életében a két végén égette a gyertyát, imádta a nőket és az alkoholt is, mértéket pedig nem nagyon tudott tartani. A tehetsége folytán, ha még ma is élne, akkor a 17 éve bekövetkezett halála óta valószínűleg megszámlálhatatlan új slágert írt volna és egészen biztos az is, hogy még mindig koncertezne. De a sors másként rendelkezett. A híresség 2008-ban, 46 évesen, Székesfehérváron hunyta le örökre a szemét.

Flipper Öcsi és Marót Viki féltestvérek - imádták egymást az énekesek Fotó: Markovics Gábor

Flipper Öcsi édesanyja a mai napig gyászol

A zenész legenda temetésén az ország majd minden híres muzsikusa jelen volt, a fehér koporsójának a látványa és az egyik legszebb dalának a dallamai szívbe markoló élményt nyújtottak az utolsó útján a gyászolóknak. Az édesanyja összetörten búcsúzott a gyermekétől, akit a mai napig nem tudott igazán elengedni. Hogy is engedné? Katalin asszony még mindig sokat sír, pedig tudja, hogy muszáj volt tovább élnie akkor is, ha ott, a kajászói temetőben, ahol a nagyszülők is fekszenek, örökre búcsút kellett vennie a gyermekétől.

A Dolly Roll együttes tagjaként a 80-as években Fotó: Fortepan/Szalay Béla

Öcsinek a napokban lett volna a 63. születésnapja, ebből az alkalomból kerestük meg az édesanyját, Katalin asszonyt, hogy megkérdezzük tőle, hogy telik egy ilyen szomorú születésnap náluk?

Kint voltam nála a temetőben, ott köszöntöttem fel

– mondja a Bors megkeresésére Katalin asszony.

Mit mondhatnék? Nagyon fáj még mindig a hiánya, ez az érzés sosem múlik el. Sokat sírok, pedig tudom, hogy nem szabad, mert Öcsi nem szeretné, ha szomorkodnánk. Úgyhogy igyekszünk élni, örülni, haladni a mindennapokban. Ennek ellenére még mindig nagyon nehéz ez az egész családnak. Nekem muszáj tovább élnem, hiszen itt a lányom és az unokám is, miattuk nem adhatom fel. Miattuk élek.

– meséli a gyászoló édesanya, aki hozzátette: