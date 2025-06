"Eszméletlenül gyönyörű vagy!" - Özönlenek a dicséretek Curtis menyasszonyának legújabb fotóihoz

Előfordult már, hogy Curtis nem a szerelmével, hanem a barátaival ment nyaralni, de most Judie-t is magával vitte Tenerifére. A kosárlabdázóként ismert Barnai Judit pedig még a spanyol szigetet is felülmúlta a szépségével – nem csoda, hogy a legújabb fotójához egyenesen záporoztak a dicsérő kommentek.

Curtis és Barnai Judit / Fotó: Máté Krisztián / TV2

Annnyira bomba vagy dragam🥹❤️ Gyönyörű vagy🌸 Csodaaa❤️❤️❤️ Woowww 😍😍❤️❤️ Eszméletlenül gyönyörű vagy!❤️❤️❤️ Káprázatos szépség 😎🔥♥️🌹🏝️🏖️

– írták a kommentelők Judie dögös képeihez, amiket alább lehet megtekinteni.