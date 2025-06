Ezt tervezi Aurelio a szabadulása után: "Az egómnak biztosan jót fog tenni"

Hétéves teher jött le Aurelio válláról, ugyanis május végétől teljes mértékben szabadult. A sztár ezt egy korszak lezárásának tekinti, és bizakodóan, tervekkel teli életszemlélettel tekint a jövőbe a Nagy Duett után.

Aurelio Nagy Duettes szereplésével belopta magát a nézők szívébe - Fotó: Forrás: Mediaworks

„Szerencsére jól vagyok, hiszen egy hétéves teher jött le a vállamról, örülök, hogy lezárult ez a korszak. A Nagy Duett óta élem a családi életem ugyanúgy, annyi különbséggel, hogy nemsokára stúdióba vonulunk Nótár Maryvel és Pixával, hogy elkészítsük a közös dalunkat, amihez videóklipet is forgatunk.

Elképesztően várom és izgatott vagyok.

Mivel ott lesz Mary és segít, ezért egyáltalán nem félek. Leszögezem, nem szeretnék előadói babérokra törni, de az egómnak biztosan jót fog tenni, ha egy házibuliban betehetem a saját zenémet. Hozzáteszem, családos emberként nem is tudnék fellépni, kivéve ha megfizetik” – kezdte nevetve a lapunknak Aurelio.

Aurelio börtönéveit hátrahagyva teljesen megváltozott - Fotó: Bánkúti Sándor

Aurelio Caversaccio rengeteg tervvel vág neki a nyárnak

„Szeretném elvinni nyaralni a családomat. Először Nikivel tervezünk belföldön elmenni pár napra, aztán a kislányunkkal hármasban Tenerifére.

Mellette Olaszország is ott van a terveink között, de ez még képlékeny.

Szerencsére sok dolgom van a nyárom, mert rengeteg a reklámfelkérés, illetve a Baja Gardennek, Dél-Magyarország legnagyobb rendezvényközpontjának is én lettem az arca, így nekik is sokat forgatok. Úgyhogy lesz programom bőven, de a szabadidőmet biztosan a strandon töltöm majd a gyermekemmel. A nézőknek sem kell szerencsére sokáig nélkülözniük engem a képernyőről, ezért is kifejezetten hálás vagyok a TV2-nek, hogy hittek bennem” – tette hozzá az édesapa, aki nem csak terveiről mesélt büszkén, hanem arról is, hogy már közel fél éve letette a cigarettát.

„Ez az első nyaram cigimentesem.”

Egyelőre lekopogom, remekül vagyok, több, mint 160 napja nem gyújtottam rá.

Sokkal jobban alszom, jobb a közérzetem és nem bűzlök a cigitől. Ráadásul úgy érzem, ma már ciki dohányozni és ciki a hedonista élet. Sokkal menőbb és becsülendőbb, ha valaki egészséges” – zárta sorait Aurelio.