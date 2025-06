/„Pótolhatatlan veszteség” - Kovács Lázárt sokkolta a sztárséf halála! Szívszaggató történettel emlékezett

Szerda reggel robbant a hír Magyarországon is, hogy 55 éves korában elhunyt Anne Burrell, akinek olyan műsorokat köszönhetett a világ, mint az Amerika legrosszabb szakácsai, vagy a Séfek titkai című produkció, melyből világszerte milliók tanultak meg főzni. Anne Burrell halálhírét családja egy közleményben erősítette meg.

Anne Burrell halála az egész világot megrázta (Fotó: Daniel Zuchnik / GettyImages)

Anne Burrell-re emlékezik a világ: „Milliókat érintett meg szerte a világon”

„Anne szeretett feleség, nővér, lány, mostohaanya és barát volt. Mosolya minden szobát beragyogott. Fénye beragyogta azokat, akiket ismert, milliókat érintett meg szerte a világon.”

Bár már nincs velünk, melegsége, szelleme és határtalan szeretete örökké velünk marad

– olvasható a rövid, de annál fájdalmasabb bejegyzésben.

Kovács Lázár személyesen is találkozott az elhunyt sztárséffel (Fotó: Bors)

Kovács Lázár: „Anne el is kérte a receptet...”

Lapunk megkereste a magyar sztárséfet, Kovács Lázárt, akit személyes élmény is köt az elhunyt világsztárhoz. „Őszintén megdöbbentett Anne Burrell halála. Nemcsak, hogy ismertem a munkásságát, de volt szerencsém személyesen is találkozni vele. Sőt, a főztömet is kóstolta! Amikor a washingtoni magyar nagykövetség séfjeként dolgoztam, az ott megrendezett Magyar Kulturális Évad során ő is betért a gasztroprogramra, ahol nemcsak, hogy megkóstolta a paprikás csirkémet, de el is kérte a receptet. Anne elvesztése pótolhatatlan veszteség a szakmának” – emlékezett meg Anne Burrellről Kovács Lázár séf.