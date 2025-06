Lesújtó hírt kaptunk: elhunyt a népszerű sztárszakács

Rettenetes tragédia rázta meg a tévés világot: 55 éves korában elhunyt a Food Network egyik sztárszakácsa, Anne Burrell.

Elhunyt a népszerű sztárszakács Fotó: Pexels

A mentősök a népszerű séf New York-i otthonához siettek, ahol a jelentések szerint eszméletlenül találták rá. Az orvosok nem megpróbálták újraéleszteni a nőt, de nem jártak sikerrel, és a helyszínen halottá nyilvánították.

Anne figyelemre méltó, és tehetség ember volt – tanított, versenyzett, és mindig megosztotta az étel fontosságát az életében, valamint azt az örömöt, amit egy finom étel hozhat

– mondta ma a Warner Bros. Discovery tulajdonában lévő Food Network szóvivője.

Anne hatalmas karriert futott be az iparágban, a Food Networknél végzett munkája mellett, amióta 2008-ban debütált a Secrets of a Restaurant Chef (Egy étterem séfjének titkai) című műsorba. Azóta számos más produkcióban is szerepelt a csatornán, amelyek az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is elérhetők, többek között a The Best Things I Ever Ate (A legjobb dolgok, amiket valaha ettem) című műsorban.

De a nagy televíziós áttörése 2010-ben következett be, amikor Anne és Beau MacMillan 40 évesen elkezdték vezetni a Worst Cooks in America című műsort, amelyben a profik egyfajta „kulináris kiképzőtáboron” keresztül terelgették a versenyzőket, hogy minél jobb szakácsokká váljanak. A műsor azóta 28 évadot élt meg, amelyek közül sok még ma is megtekinthető az Amazon Prime Video-n.

Emellett más projektek is készültek – főként a Food Networkön –, köztük Anne Burrell főszereplésével készült Chef Wanted, egy sorozat, amelyben a komoly profi szakács életük legnehezebb állásinterjúján vette át a főszerepet, hogy az Egyesült Államok legjobb éttermeiben kapjanak munkát.

Az évek során a sztár számos programot és versenyt nyert meg, amelyeknél a nyereményt jótékony célra fordította. 2015-ben megnyerte a Chopped All-Stars torna negyedik fordulóját. Anne 2021 októberében feleségül ment Stuart Claxtonhoz, miután egy évvel korábban eljegyezték egymást. A halál okát egyelőre nem közölték - írja a Mirror.