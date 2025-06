Kvíz: te túlélnél az űrben? Ha ezekre nem tudod a választ esélyed sincs 

A túlélés az űrben most végre nemcsak az asztronauták és Kapu Tibor kiváltsága. Ezzel a kvízzel kipróbálhatod magadat te is. Lehet, hogy simán túlélnél a Mars felszínén… vagy három perc alatt elporladnál? Most kiderül!

Kvíz: te túlélnél az űrben?

Fotó: © Wikipédia

Készen állsz a csillagközi kalandra?

Megvannak azok a filmek, amik közben végig arra gondolsz, hogy: „ezt én jobban csináltam volna”? Most kiderül, hogy igazat mondtál-e, amikor például a Mentőexpedíciót nézted.

Ide nem lesz elég, hogy láttad az Galaxis Őrzőit, de még az Interstellar sem. Az űrben nem garantált a Hollywoodi happy end. Kell némi biológia, fizika, túlélési ismeret, de persze nem árt, ha van egy jó adag geek-mozis tudásod, mert ismerjük el, elég menő dolog az, amikor egy baráti beszélgetés közben csak úgy mellékesen megemlíted, hogy „amúgy ha felrobban a hajtómű, én tudom, hogy kell kézzel újraindítani a pályakorrekciós rendszert”.

Képzeld el:

Egyedül maradsz a Nemzetközi Űrállomáson

A kommunikáció megszakad a Földdel

Az oxigén 40%-on

Segélykapszulát nem találsz

Mit teszel?

Vajon benned is ott lapul valahol a kozmikus túlélőösztön? Vagy te lennél az első, aki ellebegne a végtelen vákuumban, miközben az oxigénszinted úgy zuhan, mint egy félresikerült rakétakísérlet?

Kvíz: te túlélnél az űrben?

Ne gondolkozz túl sokat; ezekre a kvízkérdésekre vagy tudod a választ, vagy nem. Lefogadjuk, hogyha végeztél, akkor vagy büszkén hátradőlsz, vagy gyorsan megnézed újra a kedvenc űrhajós sci-fi sorozatodat.

Töltsd ki a tesztet és derüljön ki, hogy te lennél-e az űrhajó kapitánya, vagy csak mások segítségével maradnál életben az űrben!