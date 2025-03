Emlékszel még az E.T. Elliottjára? Döbbenetes információkkal rukkolt elő az ufókról

Az 1982-es "E. T., a földönkívüli" című filmben a főszereplő Elliott Taylort alakító Henry Thomas meggyőződése, hogy valóban léteznek földönkívüliek, és előbb-utóbb bizonyítékokat is kapunk erre. A jelenleg 53 éves színész mindig is lenyűgözőnek találta az UFO-król és az emberrablásokról szóló történeteket, és biztos abban, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.

Az E.T. mindenki kedvenc ufós filmje

Egyesek már azt állítják, hogy az Egyesült Államok kormánya legalább egy földönkívüli űrhajót birtokol, pilótáival együtt. Sőt, vannak, akik hisznek abban, hogy a jövőben az emberek pusztán az elméjük erejével képesek lesznek kapcsolatba lépni UFO-kkal - írja a Daily Star.

Henry úgy véli, hogy a világ vezetői nem sokáig titkolhatják tovább a más galaxisokból érkező látogatókkal kapcsolatos információkat, még ha sokan tartanak is attól, milyen hatással lehet ez az emberiségre. Meg van győződve róla, hogy az univerzum mérete és összetettsége kizárja annak lehetőségét, hogy egyedül lennénk. Rendszeresen böngészi az internetet az UFO-jelenségekkel és az eltérítési esetekkel kapcsolatos beszámolók után, mert lenyűgözi a téma.

A "The Haunting of Hill House", a "Legenda vagyok" és a "New York bandái" című filmek sztárja szerint Donald Trump akár teljesítheti is a választási kampánya során tett ígéretét, miszerint nyilvánosságra hozza a titkosított UFO-dokumentumokat. Szerinte az amerikai kongresszusi meghallgatások is azt jelzik, hogy valami készül, de a hatóságok folyamatosan húzzák az időt.

Thomas úgy érzi, hogy az emberiség már készen áll az igazságra. Tudja, hogy egyesek számára a földönkívüliek létezésének beismerése sokkoló lehet, de mindig lesznek olyanok, akik nehezen fogadják el az ilyen nagyszabású változásokat. A színész saját élményére is visszaemlékezett: majdnem öt éves volt, amikor szüleivel együtt látott valamit, ami egész életében nyomot hagyott benne. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy a téma azóta is foglalkoztatja.