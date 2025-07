Hamarosan elsötétül az ég nappal: ide utazz, ha látni akarod a teljes napfogyatkozást!

2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás várható. A kivételes égi jelenség elsősorban Észak-Amerika északi részét, Észak-Európát, Izlandot, Grönlandot és Észak-Spanyolországot és Nyugat-Afrikát érinti. A Hold ezen a napon teljesen eltakarja a Napot, és bár Magyarországról csak részleges napfogyatkozás lesz látható, a viszonylag közeli országokból, például Spanyolországból vagy egy kicsit távolabb Izlandról teljes pompájában figyelhető meg a jelenség.

Napfogyatkozáskor feltétlenül használj UV szűrő szemüveget – illusztráció

Fotó: Forrás: DaveDavidsoncom/Pixabay

Hogyan NE maradj le a teljes napfogyatkozásról?

A teljes napfogyatkozás ritka jelenség, így meg kell becsülni. Sokunk emlékeibe és retinájába élénken beégett a Magyarországon látható utolsó teljes napfogyatkozás, ami 1999. augusztus 11-én volt. A következő hazánkban is teljesként érzékelhető pedig 2081. szeptember 3-án lesz. Viszont, ha addig is szeretnél részesülni az élményben, akkor már most kezdd el tervezni az utazásodat.

A 2026-os teljes fogyatkozás sávja Szibéria északi részéről indul, majd Grönlandon és Izlandon keresztül halad tovább Nyugat-Európa felé. A leglátványosabb szakaszok közé tartozik Izland nyugati partvidéke, ahol a totalitás időtartama elérheti a 2 perc 18 másodpercet is. Spanyolország régióiban – például Cadizban, Malagán, Zaragozában, Bilbaóban, Oviedóban vagy Palma de Mallorcán – is jól megfigyelhető lesz a teljes napfogyatkozás, ott viszont a nap már alacsonyan lesz a horizonton, de így a látvány még drámaibb lehet. Marokkóban, Líbiában és Bengáziban de Egyitpomban, Luxor térségében is látható lesz. Innen Dzsidda, Mekka és Szomália felé halad majd tovább.

Teljes napfogyatkozás / Fotó: Bloomberg / Europress / Getty

Sok turista már most elkezdte szervezni az utat

A csúcsponton a nappalból éjszaka lesz: a hőmérséklet csökken, a madarak elhallgatnak, és a Nap körül előtűnik a koronája. A napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez speciális védőszemüveg szükséges, ez alól csak az a néhány perc kivétel, amikor a Nap teljesen eltűnik a Hold mögött. A tudományos és turisztikai érdeklődés már most óriási: Izlandon és Spanyolországban külön programokat, rendezvényeket, csillagászati bemutatókat szerveznek. Palencia tartományban például több tucat önkormányzat készül szemüvegosztással, élő közvetítésekkel és ismeretterjesztő előadásokkal.