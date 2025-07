Az egész stadion megkönnyezte, Diogo Jotára emlékeztek a Liverpool meccsén - Galéria

Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban, Pécsi Ármin és Milos Kerkez a kispadon van a Liverpool első nyári edzőmeccsén. A Preston elleni találkozó tragikus aktualitása Diogo Jota halála, a portugál támadóról és öccséről, André Silváról mindkét tábor megemlékezett a meccs előtt. A testvérek július 3-án hunytak el autóbalesetben.

Diogo Jota a zászlókon, sálakon Fotó: AFP

A játékososok bevonulását megelőzően két dalt csendült fel, a Liverpool himnusza (You'll never walk alone) előtt a Can't help falling in love című klasszikus. Mindkét dalt Claudia Rose Maguire énekelte. Közben, Ben Whiteman, a Preston játékosa helyezett el koszorút a Liverpool tábora előtt.

