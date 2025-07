Most derült ki: majdnem meghalt a Sziget sztárfellépője, 2 órás orvosi ellátásra volt szükség

A Retro Rádió reggeli műsorában Bochkor Gábor a Sziget főszervezőjével beszélgetett a jövő héten induló fesztivál kapcsán, aki megdöbbentő titokról rántotta le a leplet. Az egyik világsztár, a The Killers zenekar énekese allergiás roham miatt került életveszélybe a színfalak mögött. Kiderült, mi történt.

A Sziget Fesztivál 2025-ben is megnyitja kapuit, reméljük, most egyik világsztár sem kerül olyan helyzetbe, mint korábban a Killers énekese (Fotó: Abaca/ Northfoto)

Jövő hét szerdán, augusztus 6-án indul a 2025-ös Sziget Fesztivál, ami miatt már mindenki lázban ég. A Bochkor mai adásában a főszervező, Kádár Tamás is megszólalt, aki egy elképesztő titkot is elárult Brandon Flowersről, a The Killers énekeséről.

„Nagyon sok ételérzékenység van sok világsztár esetében, amikre külön oda kell figyelnünk. Ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert volt egy nagyon rossz élményünk ezzel kapcsolatban pár évvel ezelőtt” – kezdte Kádár.

A Killers nevű zenekar frontembere mogyoróallergiás, és valami egyszerű köretben, azt hiszem rizsben, volt valami maradék, vagy valahogyan belekerült mogyoró származék. Olyan rosszul lett ettől, hogy két órán keresztül orvosi ellátásban kellett részesítenünk, mielőtt felment a színpadra. Szóval nyilván nagyon odafigyelünk, de néha nagyon megizzasztanak minket

– árulta el.

A Sziget 2025-ös fellépőinek nincsenek extrém kérései, bár egy egyszerű mogyoróallergia is gondot okozhat a szervezőknek (Fotó: Aviv Small)

Extrém kérések is akadnak a Sziget fellépőinél

Már köztudott, hogy a Magyarországra érkező világsztárok előre leadnak egy úgynevezett ridert, amiben a listázzák az igényeiket az öltözőt, a backstage-et, valamint a koncertet illetően. Ezek között akadt már jó néhány extrém kérés is, mint például Marilyn Manson kívül-belül éjfeketére festett mobilvécéje, amit persze végül nem használt. De Prince sem aprózta el, állítólag fotón küldte el, hogy milyen bútorokat szeretne az öltözőjébe, illetve komplett házimozi rendszert még a vécébe is. Ezeknek persze jó része csak városi legenda, na meg egyfajta próbatétel a szervezők felé.

A nagy sztárok általában problémásabbak, mint az újak, mert ott már olyan allűrök tudnak kialakulni, amikről lehet, hogy a sztár nem is tud, csak a menedzsment szívat minket. Előfordul, hogy bekérnek valamit csak azért, hogy lássák, hogy teljesítjük-e

– magyarázta Tamás a korábbi évek tapasztalatai alapján.