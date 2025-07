Szívszorító! Sarah Michelle Gellar így emlékezett meg a Bűbájos boszorkák 1 éve elhunyt sztárjáról

Sarah Michelle Gellar és néhai kolléganője, Shannen Doherty sosem dolgozott együtt egy sorozatban, de három évtizedes barátság kötötte őket össze. Hollywood az elmúlt években több kedvelt színészt is elveszített, köztük a Bűbájos boszorkák sztárját, Shannen Dohertyt, aki 2024. július 13-án hunyt el, 53 éves korában. A Buffy, a vámpírok réme színésznője igazán meghatóan emlékezett vissza kolléganőjére és a legendás barátságukra.

Sarah Michelle Gellar megható módon emlékezett vissza immár 1 éve elhunyt kolléganőjére, Shannen Dohertyre / Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage

Sarah Michelle Gellar szívszorító poszttal emlékezik meg kolléganőjéről

A Buffy, a vámpírok réme című sorozat főszereplője szívszorító poszttal emlékezett néhai kolléganőjére az Instagramon. Egy fotómontázst tett közzé, amelyhez a „See You Again” című dal szólt, és a bejegyzést egy megtört szív emojival kísérte.

Shannennél 2015-ben diagnosztizáltak mellrákot, amely kezelések után egy időre visszavonult. Sajnos 2019-ben a betegség visszatért, és 2023-ra az agyára is átterjedt. Bár bizakodó volt az új kezelések miatt, 2024 elején új terápiába kezdett, de végül júliusban elhunyt.

Shannen halála után Sarah már akkor is meghatóan búcsúzott az EntertainmentNow információi szerint:

Hogyan lehet szavakba önteni 30 év barátságát? Folyton emlékeztetem magam, hogy csak azért fáj ennyire, mert annyi szeretet volt köztünk.

Sarah emlékeiben kiemelte Shannen Doherty állatszeretetét is, különösen a kutyák iránti rajongását, és arra kérte követőit, hogy támogassanak állatvédő szervezeteket az emlékére.