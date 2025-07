Justin Timberlake dührohamot kapott, és a munkatársaival üvöltözött

Az egykori NSYNC tagot levideózták, ahogy látszólag üvöltözik a színpadon dolgozókkal, amikor egy angliai fellépése közben technikai hiba lépett fel. Justin Timberlake dührohamot kapott.

Justin Timberlake-et letartóztatták ittas vezetésért (Fotó: Sag Harbor Police Department / Northfoto)

Justin Timberlake dührohamot kapott

A 44 éves énekes júliusban a Lytham Festival-on lépett fel, amikor egy technikai hangosítással kapcsolatos hiba miatt kénytelen volt félbeszakítania a szettjét. Justin Timberlake nem tudta jól kezelni a problémát és azonnal dührohamot kapott, amit a színpadi munkatársain vezetett le. Az egykori NSYNC énekest levideózták a rajongók, ahogy üvöltözik a stábjával. A klipben látszik, ahogy a két stábtag megállítja Justin Timberlake-et és közlik vele, hogy a hanghiba kijavítása el fog tartani egy darabig, amit az énekes nem volt képes normálisan kezelni.

Justin Timberlake a stábtagjaival üvöltözött

Az énekes láthatóan feldúlt volt, és úgy tűnt, hogy felemeli a hangját a két férfira, miközben a fejét rázta és dühös kézmozdulatokat tett. Ironikus módon éppen a Britney Spears-hez kapcsolódó szakítós számát a Cry Me a River-t énekelte, amikor a hangosítási probléma felmerült. A rajongók teljesen felháborodtak az énekes viselkedése miatt. Justin Timberlake jelenleg Európában tartózkodik a világ körüli turnéja miatt, amely július 30-án Törökországban ér véget. Az énekest azonban már egyre jobban megviseli a turnézás, és az, hogy a rajongói nem kíváncsiak az új 'Justinra'.

Justin Timberlake és Jessica Biel házassága romokban van (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Az énekes világ körüli turnéja el van átkozva

Justin Timberlake már egyre nehezebben viseli a turnézás miatti sok utazást. Az énekesen úgy látszik, hogy már nem bírja sokáig. Már hónapokkal ezelőtt is amiatt aggódtak a rajongók, hogy milyen rossz állapotban van az egykori NSYNC énekes. A turnéja nagy bukás, ugyanis a közönség nem kíváncsi Justin Timberlake új számaira, mindenki a régi számait akarja csak hallani a koncerteken. Továbbá úgy tűnik, mintha a turnéja el lenne átkozva. Van amelyiket a hátsérülése miatt, van amelyiket hörghurut és gégegyulladása miatt kellett lemondania. De olyan is előfordult nemrég, hogy 15 perccel a kezdés előtt kellett lemondania a koncertjét, mert hirtelen influenzás lett. A turné közben letartóztatták ittas vezetésért is, és a házasságáról is rémhírek terjengenek. A rengeteg feszültség pedig szépen lassan összeroppantja az énekest.