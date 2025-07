Húha, félrecsúszott a plasztika Gabriela Spanicnál: alig lehet ráismerni

Hazánk egyik legkedveltebb sorozatsztárja volt Gabriela Spanic. Ki ne emlékezne rá a Paula és Paulina sorozatból, ahol mindkét főszereplőt ő játszotta? Majd ismét megdobogtatta a magyarok szívét, amikor a TV2 nagysikerű műsorában, a Dancing with the Starsban is szerepet vállalt - versenyzőként és zsűritagként is.

Fotó: Knap Zoltán

Bár a szívünkben örökre lesz hely az 51 éves színésznőnek, azt azonban meg kell hagyni, nem a szépen korosodás mintaképe. Gabriela Spanic szeret időnként szépészeti beavatkozásokon átesni - hol a száját töltik fel, hol a melleit nagyobbíttatja meg, máskor zsírleszívást végeznek rajta, hogy a ránctalanítást ne hagyjuk ki a sorból.

A hazai sztárok kedvenc plasztikai sebésze, Dr. Krasznai Zsolt korábban elmondta, Gabriela Spanicnál biztosan végeztek arc- és mellplasztikát is.

„És biztosan történt testzsír-leszívás is. Az látszik, hogy a combján erősebb egy picit, de a hasán feltűnően vékony, Dél-Amerikában nagyon jól végzik ezeket a hasi zsírleszívásokat. Ma már úgy meg tudják csinálni a hasleszívást, hogy az izmokat berajzolják előre és ott meghagyják a zsírt, így az eredmény olyan, mintha izmos lenne. Volt egy dél-amerikai páciensem, akinek a mellműtétjét én csináltam, de a hasi zsírleszívást még ott csinálták, és úgy nézett ki a hasa, mint Rubint Rékáé. Ma már mindent lehet…” – fejtegette dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész, majd hozzátette: hiába a sok műtét, számára az összhatás elfogadható a színésznő esetében.

A színésznő legújabb videóját látva talán már a doktor úr is másként gondolná, hiszen alig lehet ráismerni az egykor gyönyörű színésznőre.