Felbonthatta az eljegyzését a gyűrűje nélkül megjelenő énekesnő

Katy Perry és Orlando Bloom 2016-ban ismerkedtek meg egymással. A sztárpár 2019-ben jegyezte el egymást. Az énekesnő kezét egy gyönyörű, gyémántokkal körbevett rubint gyűrűvel kérte meg akkoriban a szerelme. A pár boldogsága pedig csak növekedett, amikor 2020-ban megszületett első közös gyermekük, Daisy Dove Bloom.

Katy Perry és Orlando Bloom a szakítás szélén állnak

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Azonban azt híresztelik újabban, hogy a pár nehéz korszakon megy keresztül és a szakítás szélén állnak. Ezt a hírt az is megerősítette, hogy az énekesnőt az eljegyzési gyűrűje nélkül látták. A rajongók felfigyeltek rá, hogy Katy Perry rubint ékszere helyett egy egyszerű ezüst gyűrűt hord az ujján.

A pletykák szerint a pár az énekesnő turnéja után jelentik be szakításukat. Az elmúlt egy év ugyanis teljesen felőrölte őket és a kapcsolatukat is. A párhoz közel álló források szerint, a kapcsolatuk nagyon a végét járja - írja a The Mirror US.