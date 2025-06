Egy ország szíve fagy most gyászba: 86 évesen elhunyt a zenei legenda

A zenei világ gyászolja a legendás R&B énekest, Wayne Lewist, az Atlantic Starr slágerlistákat vezető együttes egyik alapító tagját, aki 68 éves korában hunyt el, ahogy azt a zenekar megerősítette. A sztár halála 2025. június 5-én következett be, de az oka egyelőre nem került nyilvánosságra.

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy Wayne Lewis 2025. június 5-én elhunyt. Kérjük, imádkozzatok a családért, és tartsátok tiszteletben magánéletüket.

- közölte a gyászhírt az együttes egy Facebook bejegyzésben.

Lewis hangja és szintetizátor játéka legendássá tette az Atlantic Starrt, akik az 1980-as és 90-es évek slágereivel, köztük az Always, Secret Lovers, Circles, Silver Shadow és Masterpiece című dalokkal uralták a rádiókat. Eredetileg Newbanként indultak, majd 1978-ban megjelent önmagukról elnevezett debütáló albumuk után váltak ismertté. Az áttörést 1987 hozta meg az Always című dal első helyezésével, miután a Secret Lovers már siker volt. Wayne és testvére, Jonathan az ezredfordulón is életben tartotta a zenekart, folyamatosan változó tagokkal, így az Atlantic Starr a nosztalgia zene kedvelt alakjává vált.

A rajongók is őszinte részvétüket fejezték ki a zenészlegenda halálának híre hallatán - írta a Mirror.