Gyász: Meghalt a Fradi egykori kiválósága

Id. Dombai András 1972. és 1990. között 131 alkalommal védte a Tatabányai Bányász hálóját. Csapatával 2-2 alkalommal ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben. Aktív labdarúgó pályafutása lezárása után 1991 és 1993 között kapusedzőként dolgozott. Érdekesség, hogy id. Dombai András édesapja ugyancsak a Bányász játékosa volt, miként fiai, majd unokái is itt futballoztak, illetve futballoznak