Gyász: Meghalt a Fradi egykori kiválósága

Ferencváros
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 17:52
Életének 72. évében elhunyt a Tatabányai Bányász és a Ferencváros egykori kapusa, Dombai András.

A szomorú és fájdalmas hírről fia számolt be a Facebookon.

Dombai András a Tatabánya és a Fradi kapusa volt Fotó: Unsplash (illusztráció)

Dombai András 1953. november 25-én született Budapesten. Tagja volt a magyar ifi- és U21-es válogatottnak. 1972 és 1990 között 131 alkalommal védte a Tatabánya kapuját, egy évet a Ferencvárosnál is eltöltött.

Id. Dombai András 1972. és 1990. között 131 alkalommal védte a Tatabányai Bányász hálóját. Csapatával 2-2 alkalommal ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben. Aktív labdarúgó pályafutása lezárása után 1991 és 1993 között kapusedzőként dolgozott. Érdekesség, hogy id. Dombai András édesapja ugyancsak a Bányász játékosa volt, miként fiai, majd unokái is itt futballoztak, illetve futballoznak

– írja megemlékezésében a Tatabánya Facebook-oldala.

 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
