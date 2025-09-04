Gyász: Meghalt a Fradi egykori kiválósága

A szomorú és fájdalmas hírről fia számolt be a Facebookon.
Dombai András 1953. november 25-én született Budapesten. Tagja volt a magyar ifi- és U21-es válogatottnak. 1972 és 1990 között 131 alkalommal védte a Tatabánya kapuját, egy évet a Ferencvárosnál is eltöltött.
Id. Dombai András 1972. és 1990. között 131 alkalommal védte a Tatabányai Bányász hálóját. Csapatával 2-2 alkalommal ezüst-, illetve bronzérmet szerzett a labdarúgó NB I-ben. Aktív labdarúgó pályafutása lezárása után 1991 és 1993 között kapusedzőként dolgozott. Érdekesség, hogy id. Dombai András édesapja ugyancsak a Bányász játékosa volt, miként fiai, majd unokái is itt futballoztak, illetve futballoznak
– írja megemlékezésében a Tatabánya Facebook-oldala.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.