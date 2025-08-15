UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Termékvisszahívás: ha ilyet vettél, semmiképp se használd, mérgező lehet!

nehézfém
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 16:04
NKFHtermék
Ólomkioldódás veszélye miatt hívott vissza üvegpoharakat a TEDi üzletlánc.

Ólom és kadmium kioldódás veszélye miatt virágmintás üvegpoharakat hívott vissza a forgalomból a TEDi üzletlánc – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

 

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek Lengyelországban, a termékből Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett.

Az NKFH közlése szerint az érintett termékek megnevezése:

  • S_Pohár 250ml 3 darabos, vonalkódja: 19890001011000000300,
  • S_Pohár 280ml 3 darabos vonalkódja 11438001011000000300,
  • S_Pohár 310ml 3 darabos, vonalkód: 41677001011000000300.

Az értékesítési időszak 2025 január 23-tól 2025 július 2-ig terjedt. Az importőr a TEDi GmbH & Co.KG (Németország).

A hatóság azt kéri, ha valaki vásárolt az ismertetett azonosító adatokkal rendelkező termékekből, azokat a továbbiakban ne használja.

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A közleményben kitértek arra, hogy a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
