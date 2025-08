Időjárás: rossz hírünk van azoknak, akik augusztusban mennek nyaralni – mutatjuk, mikorra érdemes szabadságot kivenni!

Az ide nyár biztosan nem kerül be a rekordmelegek közé. Már csak azért sem, mert eddig nem sok hőhullám keserítette meg az életünket. Vajon változik ez még augusztusban? Milyennek ígérkezik az időjárás a nyár utolsó hónapjában? Nos, az AccuWeather előrejelzése egészen meglepő.

Az augusztus 11-i héten az időjárás kegyeibe fogadja majd a fürdőzőket Fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország

Igazán tiszta idő, verőfényes napsütés augusztusban mindössze hét nap várható. Ráadásul esőben is lesz részünk, főleg a hónap utolsó időszakában. De lássuk részletesebben, mire számíthatunk!

A jövő hét, vagyis augusztus első teljes hete változóan felhős idővel indul, nagyjából 27-28 fokos csúcshőmérsékletekkel, ám a hét közepe táján egy kis lehűlésre is számíthatunk, így akkor már csak 25 fok lesz a nappali csúcshőmérséklet.

Az időjárás most sokkal elviselhetőbb, mint tavaly

A nyaralók, főleg a vízpartra készülők számára most úgy látszik, hogy az augusztus 11-én kezdődő hét lesz a legideálisabb, ugyanis ekkor sokat fogjuk látni a napot, és a hét eleji 30-32 fok után is kellemes, 27-28 fokos nyári meleg vár ránk. Eső azon a héten nem is valószínű. Ezt követően többször lesz felhős, borult az ég, amíg el nem érkezünk a nyári vízválasztó naphoz, ami augusztus 20-a. Ilyenkor általában véget ér a szezon, és általában az időjárás is elromlik, ha nem is mindig hosszabb távon. Idén augusztus 21-én a prognózis szerint dörgéssel, villámlással tarkított zivataros idő várható, ám a hőmérséklet még 28 fok körül lesz. Az ezt követő héten azután már több lesz a csendes eső is és augusztus 27-től már csupán 23-25 fokos maximumokban bízhatunk.

Ugyanakkor a meteoprog.com oldala szerint Magyarországon augusztusban egyetlen nap sem lesz 30 foknál melegebb, és ugyanúgy a 11-én kezdődő hétre prognosztizálják a legkellemesebb, legnapfényesebb időt, így aki még nem döntött, most még megteheti, és foglalhat valamilyen kellemes vízparti nyaralót.