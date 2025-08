Nem csak a magukat beásó rajongók akartak bejutni jegy nélkül a Hungaroringre

Az autó-motorsport veszélyes, így a versenypályára történő illetéktelen belépés nemcsak a létesítmény házirendjét sérti, hanem a sportrendezvény biztonsági szabályait is. Ennek ellenére minden évben van egy-két ember, aki megpróbálja – magyarok, külföldiek vegyesen. A Formula 1 és a megújuló Hungaroring iránti érdeklődést mutatja, hogy az idén tíz fölött volt azok száma, akik megpróbáltak átmászni a kerítésen, őket a biztonsági szolgálat munkatársai átadták a rendőrségnek. Az ominózus manővert is a biztonsági szolgálat munkatársai vették észre, akik ezt követően azonnal közbeavatkoztak, és a kerítésen kívül fogták meg a befelé igyekvőt, miközben a kerítésen belül lévő őr a hátralévő időben is felügyelte az „új alagutat"