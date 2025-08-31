Közel negyedmilliárd forint volt a tét: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

Augusztus 31-én, a 35. játékhéten kisorsolták a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait.
4 (négy)
21 (huszonegy)
25 (huszonöt)
33 (harminchárom)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
A héten nem sikerült senkinek sem eltalálnia mind a hat számot, a következő alkalommal így már 263 millió forintért lehet játszani.
A heti ötöslottó-nyerőszámokat, valamint a Jokert ide kattintva lehet megnézni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.