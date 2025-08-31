Közel negyedmilliárd forint volt a tét: ezzel a hat számmal lehetett nyerni a lottón

Augusztus 31-én, a 35. játékhéten kisorsolták a hatoslottó legfrissebb nyerőszámait.

230 milliót lehetett nyerni a hatoslottón Fotó: Szerencsejáték Zrt.

230 millió forint volt a tét: ezeket a számokat húzták ki az e heti hatoslottó-sorsoláson

4 (négy)

21 (huszonegy)

25 (huszonöt)

33 (harminchárom)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

A héten nem sikerült senkinek sem eltalálnia mind a hat számot, a következő alkalommal így már 263 millió forintért lehet játszani.

