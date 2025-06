/Furcsa füstkarikák bukkantak fel világszerte, amik segíthetik a földönkívüli élet kutatását

A hosszúszárnyú bálnák összetett társadalmakban élnek, akusztikailag sokszínűek, buborékokat használnak eszközként, és más fajokat is segítenek, ha ragadozók zaklatják őket. Most pedig, egy lehetséges kommunikációs jelhez hasonlóan, azt mutatjuk be, hogy buborékgyűrűket fújnak a mi irányunkba, látszólag játékos interakció, a reakciónk megfigyelése vagy valamiféle kommunikációs szándék céljából