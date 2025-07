Veszélyben a Kékszalag! A pusztító vihar még ezt is tönkretette

A tervek szerint csütörtökön reggel kilenc órakor indul az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj - írja a veol. Bár kedd reggel ez a tény is megkérdőjeleződött, miután felmérték a hétfői ítéletidő okozta károkat. A 130-150 kilóméter per órás szél a vitorlásokat sem kímélte, akár több milliós károkat is hagyva maga után.

Akár több millió forintos kárt is okozhatott a vihar. A kép illusztráció. Forrás:Pexels

A verseny előtti időjárás is fontos

Balatonfüreden és Alsóörsön jelentették, hogy komolyabb károkat okozott a hétfői vihar. A versenyzők általában a verseny napjára előrejelzett időjárás miatt szoktak izgulni, viszont most már egyértelmű, hogy a Kékszalag előtti napokért is érdemes. A Principessa Sailing Team a Facebookon osztotta meg fájdalmát a vihar miatt.

Azt írják: „Sajnos mi sem úsztuk meg…Fájó szívvel osztjuk meg veletek, hogy a Principessa ma súlyos sérüléseket szenvedett – a parton tomboló szél felborította a hajónkat. A Principessa most egy kis pihenőre kényszerül… de visszatérünk.”

„És mi még a szerncsésebbek közé tartozunk! 130km/h-s "szél" söpört végig a Balatonon, elképesztő károkat okozva, ami a hajókat sem kímélte. Sajnos sok hajónak olyan károkat okozott, ami miatt el sem fognak tudni indulni a Kékszalag-on és csak reméljük, hogy egyáltalán rendbe lesznek hozva.... A károk felmérése még nálunk is folyamatban van, hamarosan beszámolunk a részletekről. Egyelőre csak bízunk benne, hogy a rajtig a károk javíthatóak lesznek.…” - írta egy másik vitorlás csapat, a Prospex-Delta, akik szintén vihar károsultak lettek.

A tomboló ítéletidőről folyamatosan tudósított a Raffica Sailing Team. Több bejegyzés is látható Facebook-oldalukon. A viharról, a károkról és a Raffica visszaállításáról is közöltek videót.