Álhír volt, nem állt le a Keleti Pályaudvar forgalma - reagált a MÁV

A hétfő délután átvonuló vihar az ország több pontján jelentős károkat okozott a vasúti infrastruktúrában. Kollégáink a helyreállításon folyamatosan, még az éjszakai órákban is megfeszített tempóban dolgoztak, hogy mielőbb biztosítsák a zavartalan közlekedést. Munkájuknak köszönhetően az érintett vasútvonalak többségén már kedd hajnalban menetrend szerint indult a vonatforgalom. A legtöbb problémát az orkánerejű szélben kidőlt fák okozták, amelyek vagy a vágányokra dőlve zárták el az utat, vagy a felsővezetéket károsították meg. Ezért cégcsoportunk szinte minden szakterületére óriási teher hárult: az üzemirányításra, az Országos Haváriaközpontra és a pályás kollégákra egyaránt. A héten külföldről dolgozom egy hivatalos, vasúti delegáció tagjaként, de az időeltolódás ellenére is forró dróton vagyok a kollégáimmal. Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy mindenki elhivatottan, szakmai alázattal azonnal a helyszínre érkezett, és csapatként végezték a munkálatokat – néha úgy is, hogy sajnos egy-egy kollégánk saját otthona is kárt szenvedett, miközben a munkáját végezte. Köszönöm azt az összetartást és elkötelezettséget, amellyel az elmúlt órákban a MÁV-csoport szakemberei dolgoztak! Utasainknak pedig köszönöm a türelmet!