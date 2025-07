Visszatérésre felkészülni! Így tér haza Kapu Tibor

Már csak órák maradtak hátra a felejthetetlen, ám ami még fontosabb: rendkívül sikeres űrkalandból Kapu Tibor számára. Az Axiom-4 legénysége a Nemzetközi Űrállomásról történt, július 14-i, sikeres ledokkolás után már ismét orbitális pályán kering és hamarosan megkezdheti a belépést a Föld légkörébe.

"Hamarosan újra találkozunk!" - mintha csak ezt mondaná Kapu Tibor, aki ma ér Földet a több, mint kéthetes űrmisszió után Fotó: Facebook/Kapu Tibor

Kapu Tiborék elvégezték a szükséges pályamódosításokat

A Dragon „Grace” kapszula az ISS-ről történt ledokkolást, illetve a biztonságos eltávolodást követően elhagyta az űrállomás közvetlen körzetét. Az űrhajó sebessége ezután eszméletlen volt: 26.400 km/h-val haladtak orbitális, azaz Föld körüli pályán, 422 kilométeres magasságban.

A legénység tagjai mostanra végrehajtották a fékező hajtóműindítás előkészítését is, ami azért fontos, mert ez a deorbit nevű manőver – ahogyan a neve is mutatja – hozza majd le a kapszulát orbitális pályáról a Föld légkörébe.

Eddig semmilyen probléma nem merült fel

Azt lehet tudni a ledokkolás óta, hogy

eddig minden a tervek szerint alakult a visszatéréssel kapcsolatban: az űrhajó minden rendszere jól működik, nem észleltek semmilyen technikai problémát, ami gátat szabhatna a visszatérésnek és a legénység tagjai közül is mindenki jól van.

Ez egyben azt is jelenti, hogy eddig a tervezett menetrend szerint zajlik a visszatérés és a kaliforniai csobbanásra a SpaceX közlése alapján magyar idő szerint 11 óra 30 perckor kerülhet sor San Diego városának közelében.

Így tér majd vissza a Földre Kapu Tibor: egy korábbi Axiom misszió csobbanásának pillanata a Crerw Dragon kapszulával és a négy főernyővel, amelyek a lassítást segítik Fotó: Axiom Space

Készül a landolásra a SpaceX mentőcsapata és az Amerikai Parti Őrség is

Annak érdekében, hogy a leszállás biztonságos legyen a SpaceX Recovery Team, azaz Elon Musk űrvállalatának mentőcsapata már munkába is állt a Csendes-óceán érintett körzetében. Ez azt jelenti, hogy a csapat tagjai már a landolási zónában szelik a habokat saját, gyors mozgású hajóikkal, mint amilyen a GO Navigator vagy GO Searcher.