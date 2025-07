Most vegyél ki szabadságot, ha még megteheted! Ilyen időjárás vár ránk a következő napokban

Ha most mész szabadságra, elképesztő szerencséd van! A következő napokban ugyanis igazi nyaralóidő vár ránk, ráadásul hosszú távon is tartja magát a kánikula. A hétvége még kissé változékonyan indul: szombaton, július 19-én még előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok, de a hőmérséklet már nyárias lesz: 30 fok körüli nappal, enyhe 18 fokos éjszaka. Ez a nap is már tökéletes lesz nyári pihenésre, de ami utána következik még inkább. Vasárnapra, július 20-ára teljesen megszűnik az eddig is csak esetleg szórványosan előforduló csapadék, kisüt a nap, és megérkezik az igazi forró nyár: a csúcshőmérséklet elérheti a 32 fokot, és az esti órák is kellemesek maradnak. Ez már egyértelműen szabadtéri nap, mindenki jól jár, aki kirándulást, strandot, városnézést vagy egy tóparti pikniket tervezett erre a napra. A jövő hétre pedig megérkezik az igazi kánikula idő. Aki erre az időszakra szabadságot vett ki azaz igazi nagy májer!

Már-már trópusi kánikula várható Magyarországon is / Fotó: Forrás: Illusztráció / Vyshnivskyy / Shutterstock

A jövő hétre igazi kánikula várható Magyarországon

Használd ki, a jövő héten igazi kánikula lesz. Így ne feledd a naptejet, sapkát és elegendő folyadékot! Hétfőn, július 21-én brutális, akár 37 fokos csúcshőmérséklet várható. Ez már az a forróság, amikor csak vízpart közelében lehet igazán komfortosan létezni. Kedden enyhe "enyhülés" jön 31 fokkal, de ez csak átmeneti: szerdán és csütörtökön már újra 34 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és továbbra is derült, napos időre lehet számítani. Ez az időszak tökéletes azoknak, akik vízparton, árnyékos erdei pihenőhelyeken szeretnék eltölteni a szabadságukat. Ha te most veszed ki a nyaralásod, szó szerint jackpotot nyertél.

Nyár, napsütés, Balatonfüred / Fotó: Varga György / MTI

Néhány praktikus tipp

Praktikus tipp: a legmelegebb órákban, 11–16 óra között érdemes árnyékba vagy víz mellé húzódni. Reggelre, illetve estére ajánlott szervezni az aktívabb programokat. A nyári szabadság nagyon ritkán találkozik ennyire nyaralásra ideális időjárási körülményekkel.