Baba Vanga és az élő Nostradamus a borzalmas, de valóra váló jóslatok Lionel Messi-je és Cristiano Ronaldo-ja. Úgy látszik most ráadásul mindketten ugyanazt a jövőt látják egy hatalmas változással kapcsolatban, amely 2025-ben fog megtörténni.

Mindent megváltoztat ez a jóslat: Baba Vanga és az élő Nostradamus ugyanazt jósolta. Illusztráció Kép: Pexels

Talán csak a Simpsons tévésorozat vetekedhet a bolgár misztikussal és a brazil parapszichológussal, ha meg kell jósolni a tutit a világ jövőjével kapcsolatban. Baba Vanga nem meteorológus, mégis meglepett már minket hidegrázós hírekkel a múltban is, például amikor megjósolta a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokat, más néven az ikertornyok elleni merényletet, Diana hercegnő halálát, és még a Brexitet is. Ezek az események mind a halála után következtek be, amelyet egyébként szintén dátumra pontosan megjósolt.

Eközben az élő Nostradamus is hírhedt lett próféciáiról az elmúlt években. Már régen azt állítja, hogy a technológia nem látott méreteket fog ölteni mindennapi életünkben, amely kifejezetten érdekesen hangzik az ijesztően gyorsan teret hódító mesterséges intelligencia mellett.

Most kiderült, hogy mindketten ugyanazt jósolták egy dologgal kapcsolatban, amely még csak később fog elérkezni.

A jóslat, amely mindent megváltoztat

Baba Vanga és az élő Nostradamus is egyetért abban, hogy 2025-ben hatalmas áttörés fog történni az idegen életformák felfedezésében. A bolgár misztikusnak olyan sztorija van a földönkívüliekről, amely alapján sokat fogunk megtudni róluk, és egy sporteseményhez is szoros köze van. Talán a 2025-ös női labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjére gondolt?

Az élő Nostradamus, polgári nevén Athos Salomé továbbá felvetette, hogy a James Webb űrteleszkóp lehet a kulcs ebben a hatalmas felfedezésben. Hozzátette:

A James Webb űrteleszkópnak köszönhetően az emberiség talán végre választ talál a földönkívüli életformák létezésére, amíg a világ kormányai, mint az amerikai kormányzat talán nyilvánosságra hozza az UFO aktákat.

"Ha minden igaz ezek a felfedezések forradalmasítanák a nézeteinket az univerzumról, amelyben eddig léteztünk - és saját magunkról is."