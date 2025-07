Valami közeleg: ennek sokan fognak örülni

A hét első napján csapadékos, hűvös időre kell számítani. A maximum hőmérséklet mindössze 23 °C körül alakul, a minimum pedig 17 °C körül lesz. Záporok, esők várhatók – összesen kb. 2 mm csapadék hullhat. A szél élénk lesz, akár 30 km/h-s lökések is előfordulhatnak.

Pár napig velünk marad az eső

Fotó: Köpönyeg.hu

Kedden már több napsütésre számíthatunk, de a hőmérséklet még mindig visszafogott. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 °C, a legalacsonyabb hajnali érték pedig 15 °C körül alakul. Csapadék nem valószínű, a szél is kissé mérséklődik, bár időnként 31 km/h-s széllökések is lehetnek. Szerdán napos, száraz időre van kilátás. A maximum hőmérséklet továbbra is 26 °C körül alakul, a reggeli órákban 15 °C körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, a szél gyengébb lesz, 17 km/h körüli sebességgel fúj, írja a Köpönyeg.