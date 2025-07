Ez durva! Előre megjósolták a Japán cunamit - Mutatjuk mit írtak róla

Talán el kéne kezdeni figyelnünk a japán Baba Vanga, másnéven Ryo Tatsuki jóslataira, mivel nagy valószínűséggel tényleg belelát a jövőbe. A 70 éves japán manga művész már előre látta a Covidot, Freddie Mercury halálát, és a 2011-es cunamit és földrengést is, amely Japán Tohoku régióját rázta meg.

A kép illusztráció. Fotó: Pexels

Mit tartogat számunkra Ryo Tatsuki 2025-ben?

Tsatsuki legútóbb azt írta:

"A tenger feneke el fog repedni Japán és a Fülöp-szigetek között. Hatalmas hullámok érkeznek majd minden irányba. Cunamik fogják súlytani a közeli országokat. Egy olyan cunami, amely háromszor nagyobb a 2011-es nagy Kelet-Japán földrengés volt, letarolja majd az ország délnyugati részét."

A szerző bár július 5-re jósolta a történteket, és 25 napot késett ezzel, de mégsem tévedett olyan nagyot.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden számos Csendes-óceán partvidéki országban cunami készültség van, miután Oroszországban hatalmas erejű földrengések voltak.

Hogyan reagáltak az emberek a jóslatra?

Miután a japán Baba Vangának van pár bejött jóslat a tarsolyában, rengeteg ember igen komolyan vette előrejelzéseit - írja a ladbible. Sok turista mondta le a térségbe lefoglalt utazását, miután meghallotta a jövendölést, egy felmérés szerint 83 százalékot estek a repülőutak foglalása Japán felé. Japán délnyugati régiójának hatóságai figyelmeztették az embereket, hogy ne hallgassanak az "áltudományos pletykákra", amelyek az interneten keringenek. Ennek ellenére úgy tűnik a neten terjedő szóbeszédek sajnos a valóságban is kezdenek kibontakozni.

Az oroszországi földrengés után néhány perccel a hatóságok cunamiriadót rendeltek el a Csendes-óceán térségének több országában is:

a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Japánban, Oroszország távol-keleti partvidékén, valamint az Egyesült Államok nyugati partvidéken, az alaszkai Aleut-szigeteken és Hawaiin.

Riadó van érvényben több dél- és közép-amerikai országban is:

Peru, Chile, Mexikó és Ecuador partvidékei egyaránt készülnek a lehetséges árhullámra.

A lakosságot arra kérték, hogy hagyják el az alacsonyan fekvő tengerparti övezeteket, és keressenek menedéket magasabban fekvő területeken.

A japán meteorológiai hivatal legalább 3 méter magas hullámokra figyelmeztetett,

de a kora reggeli órákban még nem érkeztek jelentések komolyabb károkról. A térség országai és az Egyesült Államok is fokozott készenlétben várják a fejleményeket, mivel egy ekkora erejű földrengés több ezer kilométer távolságban is könnyen kiválthat tengeri szökőárt. A cunami hullámok nemcsak percekkel a földrengés után, hanem órákkal később is lecsaphatnak, ezért a figyelmeztetéseket minden érintett térségben komolyan veszik.